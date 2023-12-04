陳凱琳穿裸色緊身吊帶背心極誘惑　現激凸上圍衝擊網民眼球

32歲的前港姐冠軍陳凱琳（Grace），自2018年下嫁鄭嘉穎成為「鄭太」後沒有再拍劇，並為鄭家開枝散葉，四年抱三先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔（Yannick）及細仔Carlos。而近年，陳凱琳積極經營其社交平台，成功轉型為KOL，加上形象健康深受各大品牌喜愛，吸金力相當強。

陳凱琳近日在社交平台分享工作花絮。（IG@ghlchan）

原來是同馬天佑一起拍廣告。（IG@ghlchan）

雖然近日老公鄭嘉穎與馬國明的不和傳聞升溫，但陳凱琳一於懶理，繼續在社交平台分享其工作花絮。雖然已為3子之母，但陳凱琳身材不但沒有走樣，上圍反而還好像愈來愈豐滿，在她分享到限時動態的照片中，看到她染了一頭銀色頭髮，造型狂野，她自己也笑言：「爭啲唔認得自己！」但最吸睛都是她那深長事業線，非常誘人。

少有見陳凱琳這個造型。（IG@ghlchan）

大騷深長事業線。（IG@ghlchan）

至於另一張則是收工相，陳凱琳換回一身便服自拍，相中她身穿裸色緊身吊帶背心，激凸上圍表露無遺，可謂衝擊網民眼球。

陳凱琳穿上裸色緊身吊帶背心，現激凸上圍。（IG@ghlchan）

除了工作外，陳凱琳早前還拋低老公和3個兒子，與朋友去非洲旅行，不過這個部分就只是「小紅書限定」，她將旅行花絮剪輯成短片，並寫道：「自從當了媽媽以後，真的好久沒有跟朋友去一趟沒有目的說走就走的旅遊，而且還是我從未探索過的非洲摩洛哥，大家快來感受我的快樂吧～」片中見陳凱琳不用擔心屋企，心情輕鬆，玩得非常開心和盡興，似乎此趟都可以為平時生活忙碌的她叉足電。

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