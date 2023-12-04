新聞女王｜第12集劇情劇透　佘詩曼查馬國明#metoo案迫令停職

無綫（TVB）劇集《新聞女王》第12集劇情劇透。第11集講到，有匿名消息舉報指SNK News 有高層收受賄賂和性騷擾女同事，所有的證據全都指向馬國明，他開始猜測是誰陷害自己。



馬國明被指收受賄賂和性騷擾女同事（《新聞女王》截圖）

關於元旦寶寶一事，李施嬅向對方列出全部訴訟費用，希望能說服對方不要打官司；怎料馬國明卻去引導男方指控佘詩曼……在調查會議上，佘詩曼得到何廣沛幫助，揭破元旦寶寶的父母存心騙取賠償，希望幫孩子治病，於是主動提出成立基金幫助病患兒童，雙方最終同意和解。事件雖然得到解決，加上有李施嬅力撐，但最終王敏奕還是被調到網誌部。高層會議中，佘詩曼展示一封匿名電郵，內文控訴被電視部男主播性騷擾，矛頭直指馬國明！佘詩曼負責調查事件，並約見所有女同事了解……

李施嬅向元旦寶寶媽媽遊說。（《新聞女王》截圖）

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《新聞女王》第12集劇情劇透（12月5日）

舊區重建在即，李施嬅故地重遊，憶起多年前曾在此處與馬國明合作一起採訪……

性騷擾事件持續發酵，佘詩曼藉機要馬國明暫停出任主播。何依婷四出尋找性騷擾的投訴者，原來是新聞部的化粧師鄺潔楹。馬國明又再出招，爆出佘詩曼早就收過關於馬國明的投訴但作出冷處理，結果新聞部兩大高層也捲入MeToo事件。

鄺潔盈覺得自己被馬國明性騷擾。（《新聞女王》截圖）

與此同時網上爆料再升級，李施嬅與馬國明浸溫泉的相片在討論區被爆，最後驚動龔慈恩直闖新聞部了解事件。馬國明憶起與李施嬅交往一事，當時李施嬅不願介入馬國明的婚姻而主動分手。

李施嬅不想做第三者而與馬國明分手。（《新聞女王》截圖）

性騷擾事件的調查一直未有結果，鄧智堅向佘詩曼施壓，要停止調查並讓馬國明復任主播。佘詩曼收到何依婷與馬國明私傳訊息，原來是高海寧早就將馬國明的行程公開給佘詩曼，讓她知道何依婷與馬國明的關係，佘詩曼盤算了怎樣處理這事……

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