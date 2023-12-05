張天賦原來勁驚搭呢樣交通工具　「好恐怖真係」

26歲的張天賦（MC）由正式出道至今，雖只是僅僅兩年多時間，但已經人氣爆燈，憑住壞男孩形象及一把靚聲成功俘虜一眾「賦二代」（粉絲暱稱）。齋看張天賦的個性和外貌，大家可能會覺得他是一個非常大膽，且天不怕地不怕的男仔，但原來有一樣交通工具，他是非常害怕，一坐上去還即刻露出恐懼和驚青一面，那個就是纜車。

張天賦原來勁驚搭纜車。（IG@mcheung1201）

張天賦早前坐纜車到昂坪市集出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會的片段，近日在內地社交平台被翻炒，非常搞笑。（小紅書截圖）

一條張天賦坐纜車的短片近日在內地社交平台翻炒。當日，張天賦坐纜車到昂坪市集出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，片段雖然只要短短19秒，但已充分表達出張天賦對纜車的恐懼，非常搞笑。

張天賦驚到緊緊捉實扶手。（小紅書截圖）

搭到要深呼吸。（小紅書截圖）

張天賦不斷用說話來遮蓋自己內心的不安。（小紅書截圖）

片中，張天賦緊緊捉實纜車內的扶手，不斷用說話來遮蓋自己內心的不安，他笑言：「要坐咁耐㗎？之前都冇咁驚喎，唔得真係好驚，好恐怖真係。」之後張天賦又深一口呼吸，繼續同身邊工作人員講話分散自己注意力，期間更驚到口窒窒：「你唔覺得佢一上一落，嗰吓嗰個恐懼咩？我仲有好多目標未完成。」

張天賦笑指自己還有很多目標未完成。（小紅書截圖）

張天賦一邊講，一邊已經將纜車內的另一條扶手都已緊緊捉實。（小紅書截圖）

最搞笑是張天賦一邊講，一邊原來已經將纜車內的另一條扶手都已緊緊捉實，再強調：「真係好驚！」對比同車的洪嘉豪非常淡定地在玩電話，兩人表情相映成趣。粉絲也忍不住取笑張天賦說：「他不是說害怕坐飛機，這種都怕吧！」

多次強調自己「真係好驚！」（小紅書截圖）

對比同車的洪嘉豪非常淡定地在玩電話，兩人相映成趣。（小紅書截圖）