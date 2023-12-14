專訪｜謝漢傑全力發展家族生意　捱過疫情低潮期：零售跌咗一半

怡邦行副董事總經理謝漢傑（Kevin Tse）最近忙於為旗下意大利頂級家具品牌「Poliform」的家族生意宣傳，並於上月舉行酒會活動慶祝成立15周年。Kevin早前在銅鑼灣分店接受《香港01》時暢談入行20年的高低起伏及點滴，他說：「我之前喺加拿大度讀商科，中學同大學都係嗰度讀，跟住做咗兩年嘢先返嚟，能夠傳承，將一啲新嘅構思喺外國帶返嚟香港，睇吓可唔可以運用同埋擴充，其實喺2004年直到2012年，呢八年不斷去學緊嘢，喺唔同嘅範疇都不斷學緊嘢，跟世叔伯發展商去學嘢，每個部門都要做過，會計部同埋客人詢問都有做過，另外零售門市同埋貨倉都有做過。」他指現時門市遍佈港九新界，總共有八間！

謝漢傑最近忙於為了旗下意大利頂級家具品牌「Poliform」的家族生意宣傳。（梁碧玲攝）

用誠意打動廠商獲得櫥櫃獨家代理

講到入行的原因，他說其實從小就開始接觸這一個行業從而啟發了自己的興趣，又續指：「之前每一個暑假都係屋企做暑期工，做過每個唔同嘅部門。」他笑言自己是在走守業之路，並表示：「 因為我哋間公司係五金起家，2004年進駐到櫥櫃，2008年就開始做埋傢俬，遇到嘅挑戰係譬如我哋做建築五金嘅，點樣可以第一下擴充到去櫥櫃，去代理新牌子。」

講到當時面對的挑戰，他直言：「個廠話你哋都冇做過櫥櫃，都唔係呢行嘅，你哋代理我哋嘅牌子得唔得架！唔會係一次兩次，要好幾次嘅誠意，畀多啲資料令佢哋知道我哋喺呢行係幾耐歷史，同埋發展商設計師嘅關係，先可以畀我哋代理呢個牌子做香港嘅獨家。」他繼續仍需要透過一段時間的經營及培訓，並表示：「做咗四年，成績有目共睹，我哋喺櫥櫃都成熟咗就擴充到去傢俬嗰度。」

謝漢傑從小就開始接觸這一個行業。（梁碧玲攝）

謝漢傑笑言自己是在走守業之路。（梁碧玲攝）

最暢銷產品為潔具

提到2000年頭開始進駐櫥櫃市場發展，他憶述：「我哋有個團隊慢慢咁樣去擴充，本身我哋建築五金已經開始同發展商，有一個密切嘅關係，所以變相我哋可以欣然接受，你哋試吓櫥櫃報錶，睇吓我哋覺得得唔得啦！其實我哋嗰陣時嘅品牌一直都係香港，不過係做零售多，同埋嗰陣時淨係賣傢俬上一個嘅代理，所以我哋就將我哋嘅品牌帶出去香港！」

被問到最暢銷的產品，他表示：「當然是潔具，因為始終一個發展商嘅樓盤，總之你知道潔具五金係一定包，櫥櫃都一定包埋，產品嘅量係比較大，集團最主要嘅生意都係潔具 ，第二個就係櫥櫃，然後就到傢俬，再去到五金！」至於如何打進香港市場，他說：「嗰陣時嘅策略，就係我哋始終都做開歐洲品牌啦！五金就意大利歐美都有，之後潔具就係主力德國，都有意大利。點樣去推，其實都同歐洲嘅關係同埋文化都好熟，變相我哋好識運用佢哋嘅長處，就搬返嚟香港。」

謝漢傑表示最暢銷的產品是潔具。（梁碧玲攝）

疫情三年影響零售生意下跌一半

講到品牌的獨特之處，他表示：「有獨特嘅設計啦！有自己嘅工藝，有好多都係手工嘅。譬如個客人話個廚房加呢啲嘅，改講呢啲嘢，另外又可以拉張枱出嚟，其他櫥櫃嘅入口得呢啲嘢嘅可能剩係得一兩個。」至於與同行的競爭，他坦言：「當然有啦！但個問題就係良性競爭啫，有啲嘢你有咁有啲嘢我有，視乎嗰期嘅流行性，櫥櫃其實喺香港都係德國同埋意大利市場比較多，其他嗰啲都唔係主打。」

提到創立多年遇到的低潮階段，他說：「疫情生意唔係咁好，尤其係暑假同埋農曆新年，大家都想喺農曆新年聖誕節之前想完工，新一年裝修好屋企，暑假會有好多時間㗎啦！咁不如就去裝修間屋啦！通常都係旺季比較多，淡季嗰啲疫情就好大影響，呢三年就走唔甩，托賴我哋嘅零售就影響咗好多，好彩工程發展上嘅project就冇乜點停滯，好彩嗰度維持到。」被問到盈虧多少，他表示：「可以咁講喺疫情嗰陣時，零售嗰邊都跌咗一半，工程就平穩嘅。現在仲未去到當初，但一定好過嗰三年。」

謝漢傑說疫情生意唔係咁好。（梁碧玲攝）

追上網絡世界步伐推出軟件做宣傳

講到網絡發達興起有關宣傳策略的改變，他有另一番獨特見解，並表示：「宣傳策略就係以前傳統去報章雜誌廣告，隨着時代嘅發展我哋Facebook同埋IG電子傳媒上都有去做廣告，而家反而我哋喺度推行自己嘅軟件，希望自己嘅客戶同埋有朋友使用，唔係淨係推廣產品同資訊。現在就搵咗同事寫吓佢哋鍾意嘅話題，分別有攝影呀去旅行呀就擺咗喺呢一個軟件嗰度，希望將老品牌變做生活化嘅平台。」

被問到未來發展的計劃，他說：「上個月做咗一個Grand opening，邀請咗啲朋友，都邀請咗二百幾人，希望佢哋知道我哋搬咗過嚟，到2024年就集中火力去做宣傳，特別希望有一個新嘅感受，同之前嘅地分有咩唔同呢，就係呢個地方有兩層，由天花地板牆紙全部都係我哋品牌設計，全部都冇其他香港元素，至於舊嗰間就係我哋香港設計師設計，今次我哋新嘗試就全部畀晒意大利，去到世界各地其實都係一致，格調似去咗米蘭同埋意大利一樣，再加埋呢一度嘅落地玻璃窗好似去咗米蘭咁樣。」