馬國明堅稱冇同鄭嘉穎鬧過交　王賢誌暗串：我唔知道佢哋嘅關係

馬國明今日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴，他接受《香港01》 訪問透露在新劇中演機場管理局職員，並表示：「學到好多飛航知識，會遇到好多機場唔同嘅突發事故，應變同埋點樣緊急去處理，拍呢一齣戲劇本都學到好多嘢，機場有好多好基本嘅知識。」他繼續指新劇會同蔡思貝有感情線，不過劇中並不是主打感情故事。

馬國明今日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴。（梁碧玲攝）

至於與未婚妻湯洛雯現時最新的籌備情況，他坦言：「可以透露嘅都透露晒啦！我哋好快就會出發，有好多嘢要搞，之前應承咗廣告嘅嘢又要拍咗佢先。上個月一路話要拍嘅嘢，因為新劇拍緊，變咗一路延遲呢幾日清晒佢，之後就可以出發飛。」講到明天《新聞女王》慶功宴，他表示：「真係去唔到，因為太忙，冇嘢要做同廣告要拍，我仲未出發！」

馬國明透露快將會出發與老婆飛往歐洲舉辦婚禮。（梁碧玲攝）

被問到最近網民指好兄弟鄭嘉穎是雙面人，他說：「我又唔知道點解件事會傳到咁樣，首次我要同大家講啦就係我同鄭嘉穎冇鬧過交，真係我唔知點解會講到...我唔知係唔係因為有劇上緊啦，咁大家可能要呢啲新聞啦，我成日都話如果你熟嘉穎，你知佢講嘢係點樣，你知佢講緊咩，如果你唔了解佢，可能細個覺得佢好串，可能有啲誤會掛！我都唔明白件事點解會傳到咁。」提到鄭嘉穎的表弟王賢誌暗寸某人「雙面人」，他說：「首先我唔知道佢哋嘅關係啦！佢哋話佢出咗篇嘢，我冇睇到嗰篇嘢，我又唔係當事人，所以我唔會評論人哋啲嘢，問返當事人會好啲。」

馬國明承認有約鄭嘉穎食飯，不過要等婚禮結束再詳談細節。（梁碧玲攝）

對於網民相當好奇鄭嘉穎是否已經約好食飯一事，他笑說：「有講過㗎有講過㗎！你婚禮我哋嚟唔到㗎啦！返嚟之後有機會食餐飯補返啦！確實日子就未定到，成個婚禮完咗返嚟先再睇吓點樣，我仲有幾日《新聞女王》先完，我可能都要睇大結局，大結局前會返嚟嘅，同鄭嘉穎幾時再食飯呢就要等婚禮完咗先再決定啦！所以我成日都話我哋好難約食飯，我哋「鐵馬家族」都唔係個個月食飯，可能一年食一次飯，可能嗰一日就到四個出嚟食囉！一次飯局冇嚟就可能要等下一年，就兩年後先再見面，啲人好強調話嘩你兩年冇出席過「鐵馬家族」聚會，其實現在真係好難約，現在林子善都有個小朋友，咁就冇辦法啦！相信我第時結咗婚有小朋友，都會再難聚會啲，盡量去安排！」