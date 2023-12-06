高海寧獲湯洛雯點名接花球　驚訝回應：唔得喎要搵咗男朋友先

高海寧今日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴，她接受《香港01》訪問時表示：「今次我嘅角色係做機場客運經理，基本上如果各位喺機場客運大樓度有問題，都係會關我事！」她繼續指在劇中會與洪永城、馬國明、蔡思貝同埋徐榮係Buddy，並表示：「我哋成日都一齊做對手戲！」

高海寧今日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴。（梁碧玲攝）

高海寧與王丹妮參加06年模特兒比賽認識

對於網民相當好奇與王丹妮是怎樣認識，她表示：「我同佢認識咗17年，就嚟18年，我哋喺06年模特兒比賽度認識，當時我同佢都係參賽者，然之後佢就贏咗總冠軍，嗰陣時有兩個冠軍，嗰陣時佢嘅身形都係行同Catwalk做Model，全線喺Model界發展，我就簽完約之後就讀緊書，之後就去咗參加香港小姐，大家就冇再一齊工作，咁多年來私底下我哋都有約食飯。」至於婚禮有否感動流淚，她坦言：「有啊！我話畀你聽喊咗幾次，由佢晏晝行禮，行禮嘅時候我哋見到新娘子拖住佢由門口行入嚟嗰一幕，眼淚已經開始流，要講我願意之前就有一堆說話要講，講嗰堆嘢嘅時候我哋又喊，睇到新郎哥眼神完全離開唔到王丹妮，跟住講佢話係全世界最幸福嘅男人，可以娶到佢，跟住佢又喊。我哋作為姊妹都好戥佢地開心。」提到當天誰能夠接到花球，她笑說：「係羅孝勇當地澳洲嘅朋友。」

高海寧與王丹妮認識17年，她分享參加對方婚禮數次感動落淚。（梁碧玲攝）

高海寧驚訝獲點名接花球

講到好姊妹湯洛雯即將舉行婚禮，點名想高海寧接花球，她驚訝回應：「係咩？佢講過想我接花球咩！唔得喎！要搵咗男朋友先喎，因為聽講接咗花球，唔知要幾耐時間內結婚，如果唔係就冇咁好，所以嗰日我希望順其自然，如果花球拋到去我面前，我一定會接住佢啦！因為花球唔可以跌落地下，要接住新娘子嘅幸福，但係唔好刻意拋俾我，因為我唔保證可能半年內會嫁得出，搞唔掂！」