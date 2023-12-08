高海寧唔心急仿效姊妹出嫁　自認眼角高揚言會考慮「雪卵」

高海寧昨日 （7日） 現身尖沙咀出席《新聞女王》慶功宴，她在劇中演出「詩晴Cathy」獲觀眾大讚演「奸」得出色，她接受《香港01》 表示：「我唔可以話佢奸，只係好aggressive，不過佢都係好，佢遲啲會有感情線添，真係一個好清醒嘅女仔，個角色永遠都會比自己選擇嘅空間，同埋都會做一啲好正確嘅選擇。」

。（胡凱欣攝）

高海寧新劇服裝掀起販賣熱潮

講到在新劇之中穿着的服裝在「淘寶」網站掀起販賣熱潮，她笑說：「我睇網上嗰套啦！其實係設計師買，我覺得嗰個顏色好襯個角色，可能大家真係覺得嗰個顏色好溫柔好靚，大家都好想嘗試吓嗰一個角色，其實好開心，當一個角色令到全部網民想成為佢，個角色係好大嘅魅力同埋吸引力！」被問到會否希望憑新劇的角色爭獎，她坦言：「奬係額外嘅獎勵，最緊要大家鍾意呢個角色，我最開心係聽到一句說話，當時有啲圓圓肥肥，高海寧嘅演技已經蓋過佢外表嘅所有嘢，呢一個係演員聽落去最開心，係對我嘅演技肯定！」

高海寧超開心聽到網民大讚「高海寧嘅演技已經蓋過佢外表嘅所有嘢！」。（胡凱欣攝）

高海寧即將出發去好姊妹湯洛雯婚禮

提到是否即將出發去好姊妹湯洛雯的婚禮，她表示：「秘密。」講到有考慮送什麼東西祝賀對方，她坦言：「都係秘密，留返少少surprise俾佢，所以暫時都唔講住。」至於會否去婚禮順便希望放假多休息幾天，她說：「我唔想呀！好享受同埋投入工作，唔係淨係做一件事，好耐未試過個行程咁滿！」

高海寧感謝觀眾欣賞劇集。（胡凱欣攝）

高海寧想仿效女明星提早「雪卵」

講到最近一直參加婚禮，網民談論什麼時候輪到你出嫁，她笑說：「我好消息一定會同大家講，眼角高係一定㗎啦！現在唔係買緊菜揀緊老公，同埋我自己對感情都好認真，希望真係揀中一個鍾意又適合嘅人，可以一世。」至於會否希望以生BB為目標，才考慮結婚，她回應：「我諗結婚同埋生BB唔係同一件事，我唔會為咗生BB先結婚，我會為咗遇到好適合相處嘅人一世先會結婚。」被問到會否仿效一些女明星提早「雪卵」，她坦言：「都係一個好提議，我都希望將來嘅小朋友各方面都身體健康。」