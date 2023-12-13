專訪｜脆樂團預告香港開騷後補辦婚禮　望方大同出山做製作人

今年勇奪第34屆金曲獎最佳演唱組合的Crispy脆樂團即將於明年1月6日在香港舉行首站海外專場演唱會。兩位成員盧羿安（ Skippy）和丁律妏（丁丁）屬於情侶關係，他們早前現身尖沙咀餐廳接受《香港01》 訪問宣傳演唱會時表現得相當興奮，二人異口同聲地說：「相隔差不多兩個月沒有來過香港，我們上一次來是當魏如萱演唱會的開場嘉賓，另外兩次來是參加音樂會。」他們續指第一次來是發行第一張EP，感到時間飛逝相當懷念！

脆樂團成員盧羿安（ Skippy）和丁律妏（丁丁）日前來香港接受《香港01》 訪問。（張祖銘攝）

脆樂團即將於明年一月六日在香港舉行首站海外專場演唱會。（資料照片）

脆樂團熱愛吃香港點心

兩位對於香港的印象，定下了同一個結論，他們說：「東西很好吃，它的建築很特別，其實很像紐約和台北的一個合體，街道的感覺很像紐約，又像倫敦，好多不同風格的建築都有出現。」被問到最想去香港哪一個地方，丁丁表示：「我們今次住在旺角，有一天晚上在附近逛街吃點心，點心很好吃！」提到有否趁時間在旺角街頭觀看演出，Skippy表示：「其實我自己有看到，閒逛時看到車站出口，好青春看似一群大學生的樣子，輪流上去唱粵語歌。」

Skippy分享這次來香港有看到大學生街頭表演。（張祖銘攝）

丁丁表示這次宣傳住的地方是旺角附近，有刻意出外走走。（張祖銘攝）

脆樂團望下次來港街頭表演

講到過去有否街頭表演的經驗，Skippy笑說：「其實我們認真在街頭表演只有兩三次，還在學習的時候在練習上台，在學校的地下街唱歌給大家聽，之後慢慢就去唱一些live House！」至於會否考慮出現在香港街頭表演，他們異口同聲表示：「等下次有沒有機會，因為很趕行程需要回到台北了，上次看到應該把咪搶過來唱幾句。」

Skippy透露這次宣傳的時間比較趕急，希望下次能夠在香港街頭演唱。（張祖銘攝）

脆樂團望方大同出山做製作人

提到過去有否留意香港電影，他們表示：「小時候有看過香港電影，周星馳的電影，但我們看的配音都不一樣，都係中文（普通話）！」講到對於廣東話的聽說程度，Skippy表示：「大概幾乎是零左右，這次來香港訪問的時候都有翻譯，盡量聽。」提到最想合作的香港歌手，Skippy說：「是方大同，但他應該在很平靜的生活當中，想他跟我們合作或當製作人，他音樂天份好！」

方大同曾在金曲獎奪「最佳國語男歌手」。（Facebook圖片）

脆樂團從小就有留意周星馳電影系列。（IG@stephenchow）

脆樂團拒絕演唱會唱跳環節

至於今次演唱會的主題是有關愛的路程，他們大賣關子表示：「好開心今次能夠來到香港演出，我們必定會唱《愛是我們必經的辛苦》及過去發行的專輯歌曲。」提到會否考慮跳舞環節，他們放聲大笑兼搖頭：「不會了。哈哈！」他們大方透露演唱會完結後即將要舉辦因疫情延期三年的婚禮，至於詳細時間和地點卻保留神秘。被問到會否考慮生小朋友，丁丁笑說：「暫時沒有計劃！」相信脆樂團難得到香港開騷，一班樂迷都相當期待！

脆樂團預告必定會唱《愛是我們必經的辛苦》。（張祖銘攝）

場地嗚謝：The Food Story