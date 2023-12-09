MIRROR與ERROR全員拍片呼籲區議會選舉投票　網民大感驚訝掀熱議

2023年區議會選舉將於明日12月10日舉行，月前一眾後選人已積極呼籲市民投自己一票，就連本地人氣男團MIRROR亦有拍片宣傳區議會選舉，呼籲選民要踴躍去投票。ViuTV近日於《三分鐘熱度》節目尾段，播出了MIRROR、ERROR以及P1X3L的區議會選舉影片，片中他們都一本正經地呼籲大家去投票，有關片段出街後亦引起了網民熱議。

MIRROR 12子（IG圖片）

Error四子。（陳順禎 攝）

從該段區議會選舉的片段可以見到，MIRROR十二子全員齊集，包括有隊長楊樂文（Lokman）、江熚生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、以及姜濤，他們一字排開拍片。

Stanley向姜濤指︰「你出句聲，我實撐你㗎！」姜濤就回應表示︰「我投咗俾光B！」眾人又你一言我一語，此時旁白︰「全部都九唔搭八，我係講緊區議會，12月10日記得去投票！」MIRROR全員即表示︰「記得啦！」，旁白再呼籲選民「12月10日記得投票」。網民紛紛留言討論，不少更是大感驚訝，有網民表示：「估唔到MIRROR會拍政府宣傳片」、「政府Job應該無得推？」

MIRROR全員拍片呼籲投票。(畫面截圖)

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除了MIRROR齊晒人，ERROR四子包括郭嘉駿（193）、吳保錡、何啟華（阿Dee）和梁業（肥仔）亦齊齊拍片提大家要記得去投票。P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）也有份拍片作出呼籲。