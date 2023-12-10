新聞女王｜譚俊彥已死網民列出3大證據　本尊4字回應親自拆解

《新聞女王》在內地網站已經播出結局篇，雖然劇播完了，但當中一個角色依然令觀眾感到滿腦疑團不停討論，那就是譚俊彥飾演的阿傑。

譚俊彥在《新聞女王》中飾演的阿傑成為觀眾心中的一個謎。（熒幕截圖）

賊王案後人間蒸發

在《新聞女王》中劇情介紹過，譚俊彥和佘詩曼這對情佀，分別是SNK News的記者和攝影師，他們偶然遇上賊王做案，譚俊彥在拍攝槍戰過程時受傷。佘詩曼一個人回到SNK News升職成為主播，但譚俊彥就沒有再出現，連同事都說不知道他的去向。於是網民就覺得譚俊彥在遇上賊王時已經受傷死了，他再出現根本是佘詩曼幻想出來，用來自我安慰的樹洞。

本尊親自回應

對於網民就阿傑這個角色的討諭，譚俊彥也感到很意外，說：「首先好感謝觀眾嘅討論，阿傑呢一個人物當然唔係幻想出嚟㗎啦，至少喺我嘅理解，佢係一個活生生嘅人嚟。」對於「阿傑已死」的推論，譚俊彥說：「無死到呀！」，他會就網民提出的疑點逐一拆解。

譚俊彥說拍攝時是想不到這角色會引發起大家有這麽多聯想。（熒幕截圖）

網民列出的疑點如下：

經常只有兩個人

１‧ 佘詩曼和譚俊彥一起時，有九成時間都是在車房，車房內甚少見到有其他人出現。其中一幕二人在車房時，後面的電視正在播放2013年的電影《戀愛季節》，那亦是譚俊彥中槍的份，他和佘詩的時間就是停留在這一年，所以他是佘詩曼的幻想。

車房中只有佘詩曼和譚俊彥二人。（熒幕截圖）

譚俊彥：「這是一個設定來，佘詩曼在其他人面前不會做到咁少女，咁開心地笑。所我們的設定就是這個空間就只有我和她，她可以好輕鬆自在去表露自己的情緒。」

司機不見了

2‧有一場戲是譚俊彥在停車場等佘詩曼，說送她回家，怎知卻是佘詩曼自己走向司機位，而不是譚俊彥車開車送她，這場戲可能就是佘詩曼一個人在幻想。

譚俊彥：「我們拍時討諭過這個問題，因為以佘詩曼的性格，她是要自己開車的。」

行蹤極神秘

3‧有網民說為何在賊王案後，譚俊彥訧完全人間蒸發，連電視台同事都不知道他去了那裡？只有佘詩曼找到他？尚在人間的話怎會沒有人找到他？

自賊王案後整個電視台就無人知道譚俊彥下落。（熒幕截圖）

本尊親自回應

不過譚俊彥對網民熱烈討論其角色，感到高興，亦佩服網民的創意：「其實我們拍時無諗咁多，我只知我飾演的阿傑係佘詩曼的樹洞，反而用了很多時間去將一些很難講的對白，例如用車的靈件去比喻案情，用很多奇怪理論去引佘詩曼笑。好多大家咁關心這個角色。」

「好感謝觀眾嘅討論，阿傑呢一個人物當然唔係幻想出嚟㗎啦，至少喺我嘅理解，佢係一個活生生嘅人嚟。」對於「阿傑已死」的推論，譚俊彥說：「無死到呀！」，