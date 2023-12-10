21歲「意大利最帥男人」突然宣布推出娛樂圈　堅決轉行做牧師

意大利模特兒Edoardo Santini於2019年在時尚集團ABE的選美大賽中獲評為「意大利最帥男人」，其後成為模特兒向娛樂圈發展，亦吸納到大批粉絲。沒想到日前Edoardo竟然突然宣布飲宗教信仰，毅然退出演藝圈，堅決成為一名牧師，令網民大感驚訝。

Edoardo Santini於2019年在時尚集團ABE的選美大賽中獲評為「意大利最帥男人」。（IG圖片）

現年21歲的桑蒂尼（Edoardo Santini）當年在選美比賽中奪冠，一直學習戲劇和舞蹈的他一直想拍攝影視作品，顧比賽後進入演藝圈。入行後他憑精緻的五官及高大健碩的身材成為模特兒，拍攝過不少廣告，在歐美圈人氣不錯。

Edoardo入行後成為模特兒，拍攝過不少廣告（IG圖片）

Edoardo擁有精緻的五官及高大健碩的身材。（IG圖片）

日前Edoardo突然在社交媒體宣布自己將會放棄演藝圈的工作，並成為一名牧師，寫道：「在這個21歲的年紀，我找到自己的志向，也就是成為一名牧師，如果上帝允許的話。」其後他解釋為了信仰放棄演藝圈工作的原因：「我父親21歲時決定與我的母親結婚，因為她懷孕了，而我的母親在21歲時成為媽媽。但我在21歲時，發現自己走上了成為牧師的道路」。

網民得悉Edoardo堅決轉行做牧師而感可惜。（IG圖片）

他表示雖然決定放棄模特兒，不代表他會放棄所有自己感興趣的事，只是將會以不同的方式生活，並會將這些熱情奉獻給上帝。另外，Edoardo目前已入讀佛羅倫斯的一間神學院，並稱之為「一生中最美好的經歷」。雖然有不少網民對於Edoardo的決定感可惜，但仍然會尊重其決定。