44歲林峯澳門開騷竟變油膩大叔　網民誤以為是魯振順：Chok不起了

43歲的林峯近年重心轉移內地，除了工作以外，所有時間都花在陪伴妻女身上，昔日風靡萬千少女的「Chok峯」，現在已成為一位寵妻號、暖男爸爸。雖然如此，但林峯都沒有冷待一班跟隨多年的粉絲，保持有影視和音樂上的新作與大家見面，又不時開騷與粉絲作近距離接觸。

林峯近年重心轉移內地。（張韾月微博圖片）

林峯不用工作時，所以時間都花在陪伴妻女身上。（微博圖片）

而近日，剛踏入44歲的林峯就現身澳門舉行音樂會，音樂會上他獻唱了《幼稚完》、《愛不疚》、《愛在記憶中找你》及《Chok》等名曲，粉絲反應熱烈，不但紛紛舉機拍照、拍片，還首首名曲都全場大合唱，仿似大型KTV現場，林峯也非常識做，特意走近粉絲互動，令場內氣氛相當高漲。

林峯近日在澳門開騷。（小紅書截圖）

與粉絲近距離接觸。（小紅書截圖）

除了情歌，邊少得《Chok》。（小紅書截圖）

Chokl了個肚腩仔出來。（小紅書截圖）

+ 27

不過，有網民卻把焦點放了在林峯的髮型、身型和造型上，當日林峯穿了一件長身外套，裏面配搭一件花襯衫，身型有點幸福肥。有網民就狠批：「髮型不太行」、「油膩了好多」，甚至有網民說：「我以為魯振順在翻唱」。也有網民看到林峯跳唱《Chok》的片段，慨嘆這位昔日「Chok王」：「Chok不起了」。

不過也有在場的粉絲力挺偶像說：「你們沒去就別亂說了，我在現場看，整體很有氣質，只不過不知道為啥視頻拍不出來沒那麼好看，我對比現場和大熒幕，峯哥真人不太上鏡而且上鏡胖20斤，真人超瘦超氣質的，你44有這氣質嗎？」。

網民笑指以為魯振順在翻唱。（小紅書截圖）

大家又覺得似唔似。（陳順禎攝）

林峯服裝被彈老派。（小紅書截圖）

網民笑指Chok王Chok不起了。（小紅書截圖）

網民反應熱烈。（微博截圖）