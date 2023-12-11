謝霆鋒任澳門音樂節壓軸嘉賓　粉絲激動含淚8字回應

43歲謝霆鋒當年以16歲之齡勇闖樂壇，憑著壞孩子形象，風靡萬千少女，更於頒獎禮上橫掃多個新人獎金獎，風頭一時無兩。惟近10多年他醉心下廚及專注電影事業，已甚少推出音樂作品，不少粉絲都非常掛住歌手身份的謝霆鋒，頻頻追問他何時再演唱會，又笑指他是被廚藝耽誤的歌手，但謝霆鋒都沒有一次確實的答案，令粉絲只能繼續期待。

初出道時的謝霆鋒靚仔到爆。（MV截圖）

勁高人氣。（MV截圖）

惟近10多年謝霆鋒醉心下廚及專注電影事業。（《十二道鋒味》劇照）

謝霆鋒在2011年首封影帝時，在台上重提昔日寸老豆的往事，並指「老竇，你先係最佳男主角」。（網上截圖）

而日前，粉絲終於盼到，謝霆鋒終於肯放下鑊鏟，重拾歌手身份，一連兩日為於澳門氹仔舉行的《美獅鋒味搖滾音樂節》擔任壓軸嘉賓獻唱。從網上粉絲所拍的片段可見，謝霆鋒出場一刻，全場尖叫聲雷動，頓時陷入瘋狂狀態，一身Rock爆打扮的謝霆鋒，也沒有令大家失望，Chok住招牌靚仔樣，兩晚共獻唱了《玉蝴蝶》、《非走不可》、《愛後餘生》、《因為愛所以愛》及《一擊即中》等經典金曲。

謝霆鋒日前在澳門為音樂節擔任壓軸嘉賓。（小紅書截圖）

場內氣氛高漲。（小紅書截圖）

型！（小紅書截圖）

招牌唱歌Pose。（小紅書截圖）

謝霆鋒期間High到除衫騷手臂。（小紅書截圖）

Man爆。（小紅書截圖）

狄波拉也專程到澳門支持兒子謝霆鋒。（小紅書截圖）

當然不少得經理人霍汶希。（小紅書截圖）

期間，謝霆鋒更走近粉絲面前互動，大批粉絲即爭相走到台前，他見狀即呼籲大家要小心，又笑指自己不知道已多少年沒唱過這些歌了，大家可以一齊唱。難得偶像唱歌，粉絲當然響應，邊舉機拍照、拍片，邊跟著唱，每首歌曲都全場大合唱，仿似大型KTV現場，場內氣氛相當高漲。不少粉絲騷後已第一時間分享再聽到謝霆鋒唱歌的感受，除了「好帥」、「好有型」這些外，更有粉絲直言：「終於肯放低鑊鏟了。」並附上含淚的圖案，十分搞笑。

粉絲搞笑留言。（小紅書截圖）