萬千星輝2023｜分析視帝大亂局　黃宗澤成黑馬力撼陳豪馬國明

《萬千星輝頒獎典禮2023》昨日公布了各獎項的提名名單，視后方面已分析了佘詩曼勝率極高，那麼視帝呢？今年絕對有大亂鬥的味道。

萬千星輝2023｜詳細分析視后走勢 能夠打低佘詩曼只有佢自己？

視帝提名名單。（資料圖片）

先講一些陪跑份子，由於劇集在今年沒有太出色的表現，有幾位人兄基本上第一輪便會被淘汰，包括單立文、馬德鐘、吳偉豪、楊明、何廣沛、張振朗和阮浩棕，有時要奪獎，除了要有好演技，還需天時地利地配合，今次未得下年再來過。

陳豪今年三套劇入圍，氣勢夠強。（劇集截圖）

至於中間游離份子，例如有三套劇入圍的周嘉洛，實力已經是上升期，不過講到要攞視帝仲同其他前輩有段距離，雖然他曾豪言萬丈要破古天樂最年輕視帝的紀錄，但今年看來沒有機會。蕭正楠在《破毒強人》中未夠陳豪搶鏡，黃浩然多年來都未能打入TVB頒獎圈，吳卓羲也想不到理由要頒獎給他。

馬國明都唔係冇機會。（梁碧玲攝）

所以講到最後五強，將會是陳展鵬、陳山聰、馬國明、陳豪和黃宗澤，這個3陳1黃馬的爭奪戰，但前兩人今年聲勢不夠大，雖然陳展鵬在《香港人在北京》獲得不少內地網民讚賞，但在香港收視始終一般，而陳山聰主演的《隱形戰隊》由於過往太多類近題材，搶鏡程度甚至不及他在《新聞女王》最後幾集的出場，而比起他上年奪得視帟《金宵大廈2》，就知道今年奪獎機會比較細。

唔通黃宗澤真係有機會？（小紅書截圖）

馬國明和陳豪今年都發揮出色，兩人分別主演的《隱形戰隊》和《破毒強人》都打入本年收視榜的頭三位，同時亦是憑三套劇集入圍，本來今年視帝只是他們兩人之爭。不過，近來發現要重新評估黃宗澤這位黑馬，事關他在《新聞女王》最後一幕出場，明顯為第二輯埋下伏筆，如果今年他奪得視帝，下年第二輯肯定聲勢浩大，加上他多年在TVB已積累了一班粉絲，他奪獎肯定有人力撐，隨時爆一個小冷門！