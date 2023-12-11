傳劉馬車被捕警署內自殺未遂　自稱劉爸爸出片指兒子會退出幕前

鍾培生早前舉辦的《培生擂台: 無敵盃》，拳賽前一日劉駿軒（劉馬車）因為非禮而被捕，之後一直未有現身。日前劉馬車的社交平台突然發出一段聲明，內容是有人自稱是劉馬車的爸爸並表示他於警署自盡。

劉馬車離開，探員上前截停。（王譯揚攝）

劉馬車的發文中，自稱劉馬車爸爸的人說：「喺呢度我好想衷心感謝鍾培生先生，喺呢段時間咁關心我個仔，鍾生正面嘅鼓勵，令到自殺未遂嘅車仔決定要重新振作、振翅高飛。車仔話一定會履行承諾，好好活著，用自己嘅一生好好去報答鍾生嘅知遇之恩。」他更說到劉馬車於警署內自盡，經過搶救後現在情況暫時穩定。

劉馬車曾指鍾培生用半年時間邀請佢打拳賽。（影片截圖）

他又透露 ：「車仔話一定會履行承諾，好好活著，用自己嘅一生好好去報答鍾生嘅知遇之恩，鍾生放心，馬車一定會喺《培生擂台》嘅補賽全力以赴，打低霍哥。除咗準備拳賽之外，黎緊車仔仲會專注喺音樂上面發展，用音樂感染生命、將愛同正能量傳遞出去，香港呢個社會真係好負面，香港人充滿負能量，成日都鍾意食花生，想睇人點死！唉，其實車仔拍咗12年片了，初心一直無變，就係想帶多d歡樂俾大家。」他最後亦說到跟鍾培生、觀眾朋友說聲對不起，劉馬車爸爸還代表他說因為之前長期被網絡欺凌及各方面的騷擾，所以決定之後徹底退出幕前。