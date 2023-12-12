余香凝揾定王康傑教子女打網球：自己都想跟埋佢學

電影《白日之下》令余香凝人氣急升，成為廣告商竉兒，昨日她出席中國銀行（香港）（「中銀香港」）於 12 月 11 日假中環街市舉行「連繫網球狂熱」活動啟動禮，網球運動員王康傑及人氣演員余香凝同場率先試玩網球主題遊戲，與大眾喜迎這場闊別香港 21 年的 ATP 男子職業網球巡迴賽。

人氣演員余香凝表示：「『中銀香港網球公開賽 2024』是一場大型及高水準的網球賽事，令人十分期待。即使小朋友未懂得觀看球賽，爸爸媽媽亦可帶同小朋友於賽事日到維園免費參加網球同樂區，在場外感受大型體育盛事的氣氛，中銀香港屆時亦準備了網球主題遊戲，與眾同樂，將會是親子活動好去處。另外，早前我亦為『連繫網球狂熱』AR Filter有獎遊戲拍攝了示範玩法影片，我的囡囡看見我對著手機不斷搖頭打網球，覺得非常有趣，並哈哈大笑。」

余香凝接受訪問時表示，自己都希望仔女跟王康傑打網球，特別覺得女孩子打網球姿勢優美，穿上網球服又漂亮，之前已有朋友表示可介紹王康傑給她認識，想不到昨天一同出席活動，她亦向對方表示希望其子女有機會跟王康傑學打網球，連余香凝自己也想跟對方學打網球，因為可鍛鍊全身的線條，亦可加強反應。