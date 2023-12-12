新聞女王｜28歲學霸港姐難忘被佘詩曼演技震懾︰女演員永遠的女神

無綫台慶劇《新聞女王》自開播以來掀起一股追劇潮，無論在內地還是香港都大受歡迎，尤其女主角佘詩曼受高度關於外，視后級演技備受讚賞，網民推舉她為今屆視后頂頭大熱。而不少劇中後輩演員與這位神級視后合作過後，都被對方演技所征服。就如在劇中飾演其他電視台記者的黃子桐，雖然與佘詩曼同場機會不多，但對方單單一場戲已令她，讚嘆不已。

黃子桐直言被佘詩曼演技震懾，稱對方是她們女藝人心中永遠的女神！。（小紅書圖片）

黃子桐劇中飾演其他電視台主持。（小紅書圖片）

黃子桐在社交平台以「新聞女王 被Man姐氣場震攝（慑）到」為題，寫道：「我是新聞女王經常出現的其他台記者，不知道大家有沒有留意到我，每一次有大新聞發生我都會在現場訪問，有機會和視帝馬國明、李施嬅和佘詩曼對戲真是滿足感太大了 。整部劇的節奏很快、劇情亦都峰迴路轉意想不到。最震攝（慑）的是Man姐的氣場，那怕是多長多複雜的對白，他（她）都能一字不漏地完美演繹出來，我在的那幾場她都是一take過沒有NG，實在太利害。她真是我們女藝人心中永遠的女神！」

開心有機會和視帝馬國明、李施嬅和佘詩曼對戲。（小紅書圖片）

感到很大滿足感。（小紅書圖片）

現年28歲的黃子桐是2018年落選港姐，大學畢業於香港大學，當時主修中文及犯罪學系，畢業後她參選港姐，可惜12強止步，之後順利成章簽約無綫入行，參演過不少劇集，當中在《十八年後的終極告白2》和《OPM》等更有大膽演出，而在發展演藝事業同時，黃子桐也有繼續進修，花了一年的半工讀，於去年完成中文大學醫學院公共衞生碩士課程，絕對是一名學霸。

黃子桐參選港姐入行，身材非常好。（IG@rachelw603）

同時也是一位學霸。（IG@rachelw603）

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