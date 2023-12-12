周海媚去世｜曾演奸角被鬧到心靈受創　宣布關閉微博：再見

有「最美周芷若」之稱的周海媚近日突傳出離世消息，唯消息一直未得到證實，令外界相當擔心。直到今晚（12日），其工作室就在微博發出貼文證實她已離世：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。」終年57歲，消息隨即震驚兩岸三地。而生前拍過無數劇集的她，曾因在一部古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》中飾演奸角，而令她受盡指責，甚至人身攻擊，搞到她心靈受創，最終頂唔順惡言而宣布關閉微博。

周海媚工作室已證實她已經離世。（周海媚工作室微博圖片）

在《香蜜沉沉燼如霜》中飾演天后荼姚的她，因為為了兒子的前程而做盡壞事，不時展現出出色演技，特別是其一雙瞪大眼睛的神態最令人討厭，看得不少網民恨得牙癢癢，因而對她神憎鬼厭更不斷留言作出攻擊，表示「只會瞪大眼裝狠毒」﹑「不能整整牙齒嗎」﹑「演技那麼僵硬」等，說話相當難聽。

周海媚因為演奸角而被鬧。（網上圖片）

正因為如此她似乎心靈受創難以接受，一度宣布關閉微博：「身為藝人，把自己的一切交付到顯微鏡下被凝視也是職業宿命。但當思考被情緒裹挾變成潮水方向，我選擇激流勇退。一生何求，誰計較讚美與詛咒。陌生人你好，感謝你的愛意和乖張，微博再見，繼續我的地闊與天長。」令人不禁覺得無奈。