周海媚去世｜曾接受王曼玲訪問爆當年傻更更入行︰我爹哋整蠱我囉

有「最美周芷若」之稱的周海媚，今晚（12/12）其工作室發文證實「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。」享年57歲，消息一出，震驚整個娛樂圈。

周海媚因病去世，享年57歲。（微博圖片）

工作室發文證實消息。

周海媚生前轉戰內地發展多年，早年曾回港拍劇，並接受資深傳媒人汪曼玲的專訪。當中談到她於1985參選香港小姐後加入娛樂圈，隨後更成為當紅花旦。周海媚當時笑言：「傻人有傻福呀，我真係傻更更咁樣入咗行，又唔係特登話要做呢行。」

周海媚早年回港拍劇時，曾接受資深傳媒人汪曼玲的專訪。（節目截圖）

她續言參加香港小姐是「我爹哋整蠱我囉」，「佢真係自己去TVB攞報名表，填完資料之後，又攞咗我啲相，嗰張相仲係我家姐同我影，仲要係細路仔自己玩嘅時候影嘅相，跟住就同我去報名。」

周海媚絕對是一個大美女。（節目截圖）

古裝打扮一樣掂。（節目截圖）

周海媚解釋爸爸想她參選港姐的原因是，別人眼中的周海媚可能很溫柔、很女仔，但其實她小時候是非常男仔頭，所以爸爸覺得這個不行。「佢覺得我已經18歲大個女，要意識到自己係一個女仔，要去學吓點樣做一個淑女，所以就幫我報名選美，同埋佢覺得一個女仔18歲，係一個好寶貴嘅階段，所以佢就想我有啲特別嘅經歷，其實當時我係同我姐姐一齊報名嘅，我（事前）都知知地，爹哋攞個表格返嚟，又問我家姐攞相，咁我又唔理嘅，因為我仲返緊學，當時其實仲要考會考，仲讀緊書，後來無綫就打電話嚟，通知我入圍嚟interview，我仲吓？反問佢係咪玩我㗎？後來再對返啲資料，原來係真嘅，我開頭仲以為爹哋係講吓，冇諗到佢係嚟真。於是咪去囉。」從此就展開了她的璀璨星途。

周海媚笑指參選港姐係爹哋整蠱她。（節目截圖）