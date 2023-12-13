應屆港姐佛山被捕獲零P圖靚樣曝光　超標緻五官A4腰震驚網民

應屆港姐季軍王敏慈（Lovelle）早在參選初期已被視為大熱門，不但樣貌標緻，身材更凹凸有致，因而被外界封為「翻版范冰冰」。現時就讀於北京中央戲劇學院表演系的王敏慈，上個月專程返港出席TVB台慶活動，以Deep V晚裝上陣的她大騷好身材，艷壓全場！日前有網民在佛山偶遇王敏慈，並曬出一張合照，大讚王敏慈真人超靚！

多才多藝！

大騷好身材！（微博@王敏慈呀）

該網民透露王敏慈正身處佛山為TVB拍攝全新旅遊節目，並曝光對方零P圖靚樣：「參賽的時候已經很喜歡她，也有幫她投票。誰會想到今天能見到本人呢！我立刻過去找她合照，真人超級超級美，自帶濾鏡的美。照片我完全沒p過，是朋友拿我手機直拍的，濾鏡也沒有加哦。還有呢，她的臉好小好小，是我的臉的2分之1，還有超細的A4腰。看到喜歡的藝人，不經意地抱着她，後來看照片才知道原來她也摟着我。人太好啦！」

有網民在佛山偶遇王敏慈，並曬出一張合照，大讚王敏慈真人超靚！（小紅書圖片）

相中所見，身穿Crop Top襯黑色牛仔褲的王敏慈，一身休閒打扮仍難掩氣質，尤其是小蠻腰相當吸睛！見她從後攬住這位幸運粉絲，對着鏡頭甜笑，十分親切，王敏慈更現身以心心表情留言，網民紛紛留言表示羡慕：「好漂亮，還摟着你！！幸福」、「條腰超幼，你很爽囉」、「這屆港姐裏面最喜歡就是她了」！

生日Party。（影片截圖）

小蠻腰！（微博@王敏慈呀）