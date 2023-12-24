鄭重友情｜王浩信重視一家人齊齊整整　對女兒入行開綠燈但有條件

兩屆無綫視帝王浩信，上月宣布已離巢無綫，結束雙方17年的賓主關係。他早前接受好友鄭紹康主持的01娛樂全新節目《鄭重友請》時，就表示未來希望去不同的地方和空間探索。至於節目中，王浩信由事業講到家庭，近年主攻內地發展的他，不介意重低做起，更因此令他心中團火重燃。至於外界最關心他和太太陳自瑤（Yoyo）如今的關係，王浩信一句說話露玄機。

王浩信離巢無綫後，接受好友鄭紹康主持的01娛樂全新節目《鄭重友請》。（梁碧玲 攝）

發展內地市場作更多新嘗試 作無懼辛苦視為挑戰

訪問當日，浩信剛從青島回港，他直言現時中港兩邊走，哪裏有工作就去哪裏，最癲試過一個月飛10個城市。看似辛苦，但浩信卻視為挑戰，希望在演藝創作上有更多不同的新嘗試，對他來說是充滿激情，「包括我剛剛完成的一些綜藝節目，和一些不同地方的喜劇人合作，都令我獲益良多。所以就算這段時間要我兩地走，我都覺得開心。」

戴著「視帝」光環北漂，浩信坦言都是難行，但相對來說會好一點點，「大家會知道你曾在TVB攞到些獎項，叫做有人看過你的作品，這對於我們在這個平台成長的演員來說，條路是會好走一點，而男仔會再容易一些。因為現在內地的男女主角普遍都是20到30歲，而我剛剛去到40歲這個年紀都還可以，還有空間可以去演不同類型的劇集。」

王浩信希望在演藝創作上有更多不同的新嘗試。（梁碧玲 攝）

裝備好自己 迎合內地市場

要融入一個不熟悉的地方，總會嚐到一些苦頭，不過王浩信自言經過在TVB這個「木人巷」的訓練，所謂的辛苦已經習慣，所以現在就算遇到一些比較苛刻的環境和狀態等等都覺得還可，「就算在內地，我又不覺得特別再辛苦，反而有時他們對演員的待遇，令我喜出望外，例如會安排車給我休息，又會安排食物，擔心我肚餓。他們務求令大家在一個開心的環境工作。」

王浩信有份參演內地懸疑警匪劇《黃雀》。（微博@王浩信）

王浩信為能順利融入，自己也花了很大功夫去練好普通話，令對方看到他的誠意，「我覺得內地是一個競爭很激烈的市場，所以他們的演員每人身上都有很多張刀，還是隨時可用到。包括這幾年常說很想演的喜劇，你會看到內地演員對於節奏控制、語言和表達方式食很準確、很有把握。（如何裝備好自己？）我覺得是心態上，所以我從最基本的做運動開始，當你的狀態在線，無論思想和目標訂立上都會清晰一點；其次就是調節自己的情緒，去面對自己覺得的事。」

王浩信為讓內地觀眾看到他的誠意，花了很大功夫去練好普通話。（微博@王浩信）

王浩信早前參與內地《開播！情景喜劇》第二季演出，與小瀋陽等合作。（微博@王浩信）

繼續為行業奉獻 堅持練歌等待機會

踏入40歲，王浩信仍然有著很大的抱負，他直言：「希望作為一個香港土生土長的演員，可以在更大的市場，讓他們看到我們香港演員的努力。加上自己入行都18年，已沒有什麼可能轉行，希望未來20、30年，我仍有這個能量去奉獻給這個行業，把自己身上所有的細胞都拿給觀眾看。」作為歌手出身的浩信，至今仍非常熱愛唱歌，他直言現時每日都有練歌等待機會，因以往曾有前輩歌手跟他講過：「練少1日經理人會知，練少2日老師會知，練少3日觀眾會知。」

王浩信當年以歌手身分出道。（視覺中國）

至今對唱歌仍充滿熱誠，每日堅持練歌。（IG@vincentwong07）

開心與林子聰合作 為演《狀王之王》剃頭

另，已約滿離巢的王浩信，除拍攝中的TVB新劇《黑色月光》外，現時在TVB還有一套存貨《狀王之王》，劇中飾演「宋世傑」的他自言對這套作品非常期待，整個團隊的化學作用是很好，「尤其是肥仔聰（林子聰），這個是我特別開心，雖然我們第一次合作，但感覺像相識了很多年，可能因為大家都很喜歡周生（周星馳）的作品，所以我們演的時候是有好多感覺，又會一起去探討一些東西令套劇更好。之前《反黑路人甲》在疫情期間播，大家都說好看很好笑，我是很開心並將這份感覺袋了起來，所以我好想演一套好的喜劇，在大家辛苦的時候，能帶給大家歡樂。」

王浩信開心與肥仔聰合作，今次還為劇集首次剃頭。（微博@王浩信）

王浩信還為今次角色剃頭，是他從演以來第一次，「肥仔聰說要跟回歷史，就要剃頭，不能戴頭套，我當時還笑說不好了吧，怕嚇到觀眾，但他說你不剃頭過不了審啊，那為了這個角色沒辦法啦，幸好剃完的樣子又不是太乞人憎，而且剃完再長出來的頭髮，比之前更加濃密。」

王浩信笑指對上一次剃頭已數到小時候在外國讀書時，當時是在籃球隊，一眾隊友為表團結齊齊剃光頭，之後覺得自己頭型為何那麼核突的呢，於是就很後悔，之後再剃頭就是今次了。（梁碧玲 攝）

不應以一個收視判斷一套劇的命

至於在眾多作品中，可有一、兩套是令他大失所望而不開心？王浩信直言其實他很多套作品都曾遇過嚴峻的狀態，例如拍《踩過界》和《EU超時任務》的時候，前者本身是正常星期一至五播，但後來放了在星期六、日播，當時很擔心會影響觀眾的追看性，但最後又反應又OK，給他們過了關。至於《EU超時任務》則剛好相反，原本安排星期六、日播，最後就變成一星期播5晚。雖然如此，但兩套劇都帶給王浩信很好的收穫，他尤其感謝網民當時支持，令《EU超時任務》中「渠頭」一角獲得大家喜歡。而《踩過界》中的「文申俠」，更令王浩信首次贏得「視帝」殊榮。

王浩信於2017年的無綫頒獎禮上，憑《踩過界》中「文申俠」一角首次贏得「視帝」殊榮。（視覺中國）

到近年的《刑偵日記》，收視成績令人大跌眼鏡。王浩信直言很喜歡劇中的角色，而且很費神去演，但只能說，有些劇本是不能滿足所有平台，「當時這套劇在內地平台先播，觀眾可能透過不同渠道看了這套劇，甚至在香港出街時，大家覺得（劇情）太複雜，看到很攰不想看也會，這些我都明白。但我們當時又不想將人格分裂的狀態做得那麼明顯，所以都是往真的方向去演，變了在那段時，大家原本心情已很壓抑，但你又給這種作品我看，所以最後會這樣。但現在的收視是否跟5、6年前一樣那麼重要和神聖，一個收視就判斷了一套劇的命呢？我又覺得不會的，同埋現時看劇的習慣與方式亦跟以往好不同。但無論如何，我的初心都不會變，繼續做好一個認真、專心的演員。」

王浩信認為現時看劇的習慣與方式亦跟以往好不同，不應以一個收視判斷一套劇的命。（梁碧玲 攝）

自認「Friend父」 女兒與他性格相似

現時工作以外，王浩信會將所有時間花在女兒王靖喬身上，當談及女兒時，他臉上更自然地流露出一副慈父樣，嘴角不自覺向上翹。問到女兒是否他的所有？王浩信冧爆說：「那又不是，不能說是所有，全部喇！」他續言：「我覺得自己是一個『Friend父』，我一定要跟她（女兒）是朋友，其實我現在每做完工作就會回港陪屋企人，見晒我的家人，尤其是我的女兒，因她現在的年紀很需要很多的溝通，已經不是陪伴那麼簡單，所以一有咩事，媽咪（陳自瑤）發個信息給我，我就會工作完即刻回來，跟她去傾訴。」

王浩信又指女兒性格跟他很相似，很敏感很需要愛，但說話不多，一定要很Friend，才願意跟對方說話，「例如我陪她做功課，她學校那些書自己讀很悶的，於是我就用演員身份，將它變成故事演給她看，讓她較易記住，之後她突然無端端攬住我，這個舉動即刻令我我sweet了一下。」

一談到女兒，王浩信臉上自然地流露出一副慈父樣，嘴角更不自覺向上翹，果然是「前世情人」。（梁碧玲 攝）

父女從音樂中建立關係 繼續成為她Proud of的爸爸

女兒現時11歲正踏入青春期，王浩信表示也會去了解女兒現在的內心世界及有何喜愛，由於女兒喜歡音樂，故父女可以有音樂上的交流，「例如我可以教她唱歌的Placement，又會一齊去看演唱會，我們可從中建立關係。（有無對女兒唱過《陪著你走》？）都有的，哈哈！其實有好多主題曲響起她都有印象的，但她現時讀國際學校，所以很多時候都是唱英文歌，我都會陪她唱，我們最近就一起唱Bruno Mars的《Talking to the Moon》。至於劇集，她就不會去翻看了，始終她的功課又多，我都替她辛苦，但她算好乖了，所以我都可以放下半個心先。」

雖然女兒未必緊貼著爸爸的作品，但王浩信表示女兒對於他的工作都會給予支持，「她見到爸爸在工作上的成績，她有跟我說過，她是很Proud of我的，所以我當然想繼續成為她Proud of的爸爸，努力啦。」

王浩信之前與囡囡王靖喬去睇演唱會。（IG@vincentwong07）

不反對女兒將來入行

談到女兒盡得父母優良DNA，身材高䠷又靚女，將來若有興趣入行，可會批准？王浩信直言：「畀，無得唔畀，好似我媽當年唔畀我入行，我就瞞著她，自己去簽約，訓練了一年才告訴阿媽我入行了，我阿媽即刻嚇到鼻哥窿都無肉。」王浩信笑指自己當年都是一時衝動，但這個衝動有好有不好，好在自己有過這經歷，日後可與女兒分享，「妳想唱，就要唱好它，妳想跳，就要跳好它，妳想演，我可以教妳，但妳要簽畀我，咁會安全一點。」

現時11歲的女兒王靖喬，被讚盡得父母優良DNA。（IG@vincentwong07）

重視一家人齊齊整整：太重要了

王浩信也強調屋企人對他來說都好重要：「因為我由細到大都是全家人住在一起，但小時候試過因屋企出了一些事，令到我屋企要分開住，我就答應爺爺，我們一定要再凝聚一起，現在我們做到這件事了，所以我覺得回到家，成家人齊齊整整是好重要，太重要了。但是…不講了！」

王浩信認為成家人齊齊整整是好重要。（梁碧玲 攝）

讚太太近年演技愈來愈好

對於近年與太太陳自瑤屢傳婚變，二人目前的關係給人感覺撲朔迷離。對此，王浩信繼續封嘴，但他就坦言很期待太太首次擔正女主角的劇集《婚後事》，並大讚對方：「她演戲其實近年是愈來愈好，大家有目共睹的。」

王浩信與陳自瑤近年屢傳婚變。（視覺中國）

王浩信2021年再奪視帝時，台上公開致謝陳自瑤。（電視截圖）

聽到老公王浩信公開感謝，陳自瑤給出這個反應成為經典。（影片截圖）

之後二人在台上，陳自瑤有送上擁抱祝賀王浩信。（視覺中國）

證明二人關係並非外界說那麼差。（視覺中國）

問到會否教導女兒如何面對父母的新聞？他直言不用，因為女兒讀國際學校，同學也不會八卦去問，而且女兒很清楚和明白他們的關係。（梁碧玲 攝）

食得鹹魚抵得渴 屋企人是底線不可觸碰

此外，作為藝人，老土一句總會有人喜歡你或不喜歡你，在面對抨擊方面，王浩信看得很開，覺得是正常的，「我們是給他們的發洩窗口嘛，正如前輩常說的那句『食得鹹魚抵得渴』，雖然現在的『鹹魚』辛苦很多，但無論在什麼行業都一樣，只要你鍾意就要抵得住。所要就要視乎自己用何心態去面對認為是不好的東西，說不定別人是在教你東西呢，不能第一下就抗拒，可能別人說的是真心說話，你聽完反而可能會醒覺和頓悟。但絕不能攻擊屋企人，這個我一定頂不住。」

王浩信表示在面對網民評擊方面，屋企人是底線不可觸碰。（梁碧玲 攝）

不過王浩信認為作為藝人都應該發聲，有時一些惡意的留言，真的會很傷藝人的心，因為藝人都花了很多心機去做他們的工作，「一些不負責任的留言，我覺得講之前是否可以三思想一想，是否真的需要講句這樣的話去傷害人，真的有很多人會因為這些（言論）而生病或不舒服，要去吃藥，一些藝人辛辛苦苦去經營自己，就是給這些人的一句說話傷害到這個狀態，我覺得是好慘的一件事，所以我希望觀眾與藝人之間大家可以互相包容多一點。」

王浩信覺得網民一些惡意的留言，講之前是否可以三思先想一想，因為真的會很傷藝人的心。（梁碧玲 攝）

Hair: Sue Cheung

Make up: Henry Li 亨利