不正常愛情研究所｜亡夫為在世太太揀老公　亡妻因此原因投不到胎

今晚（12月14日）播出一集《不正常愛情研究所》，由伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。今集研究題目為「逾越生死的愛」。

今集《不正常愛情研究所》研究題目為「逾越生死的愛」，（左起）Gillian、Doniven、Jojo、Susuca及Karen。

伍倩彤分享了一位男性朋友的故事，話說男友人太太外遊時意外身故，傷痛的男友人帶住兒子移民離開香港，伍倩彤說︰「嗰位朋友雖然移民，但佢當老婆仲健在。唔止將舊居所有嘢搬去新居，裝修同主人房佈置，同舊屋一樣，當老婆『未走』咁。」伍倩彤說這兩父子在外國的新居住下來，隱約覺得媽咪的「存在」。

Gillian分享一段朋友掛念亡妻的故事。

接住伍倩彤爆出驚人一幕說︰「有次他們請畫家嚟屋企幫囝囝畫畫，點知畫咗老婆個樣出嚟，位畫家係從未見過朋友老婆。」最後男友人請來靈媒幫手，靈媒解釋因為男友人的執念，令亡妻未能投胎，所以經常在父子身邊出現。

幾位女主持都被Gillian男友人至死不渝愛情感動。

伍倩彤透露該位男友人近況，她略帶無奈表示︰「其實都唔可以話走出陰霾，佢身邊都會有其他女仔出現，但從來都冇承認過關係，佢自己都話唔會再投入一段認真嘅關係入邊。表面睇落好似冇事，但有時飲醉酒或者諗起佢太太嘅時候，佢都會好傷心。」

Gillian希望友人可以走出陰霾。

這集《不正常愛情研究所》節目「靈氣十足」，當中「有故事的人」環節嘉賓是道號「三駕道長」師傅，她分享一段電影《小生怕怕》橋段的真人真事，有亡夫為在世太太揀好老公，踢走渣男。另外，嘉寶師傅也遇過世紀難題，一邊是當事人想斬桃花；另一邊是小三要求促進桃花的法事，想知她如何解決，留意今晚節目播出。