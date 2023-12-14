傅嘉莉被取笑年紀大爭「女飛躍」　高EQ回應引網民讚好撐佢攞獎

今個聖誕節，有商場邀請本地像素藝術創作團隊跳出數碼框框，攜手打造全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園，招募大家化身像素奇兵，「登入」遊戲世界挑戰3大放大版實體遊戲關卡、全港首棵3米高像素化聖誕樹等2大驚喜打卡位，以及多款週末DIY工作坊，讓全城投入繽FUN像素遊戲世界體驗超時空歡樂！

有商場邀請本地像素藝術創作團隊跳出數碼框框，攜手打造全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園。

昨日舉辦啟動禮，邀請兩大人氣女神傅嘉莉（Kelly）和游嘉欣（游游）親臨現場為活動揭幕之餘，更讓她們與慈善團體成長希望基金會的小朋友合力完成4米寬大型聖誕像素壁畫的最後部份。大會希望在聖誕這個普天同慶的日子，向全香港傳遞歡樂信息。兩位女神與小朋友落足心機完成壁畫，大家都樂在其中，小朋友欣喜的笑容，已成功把快樂傳遍了整個商場。

兩大人氣女神傅嘉莉（Kelly）和游嘉欣（游游）。

最近傅嘉莉人逢喜事，剛獲得英國皇家寶石協會Gem-A FGA文憑證書，加上早前劇集《香港人在北京》令她人氣急升，她本想趁聖誕節好好慶祝，但她正在拍攝新劇《法證先鋒6》和《反黑英雄》，而且要深圳、香港兩邊走，應該沒有放假時間，近年聖誕她都是在工作中渡過。她提過剛剛去了英國參加寶石協會的畢業禮，上台拿證書一刻令她十分難忘。她說：「當時心情真的好興奮，努力了兩年終於成功畢業。」

傅嘉莉剛獲得英國皇家寶石協會Gem-A FGA文憑證書。

而她今年事業成績不俗，在即將舉行的萬千星輝頒獎禮中獲得兩項「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」提名。有網民取笑她如此年紀才飛躍，她笑說：「網民都說得對，但有心不怕遲，入行多年，在無綫都拿了十年金牌。所以我都好想可以獲獎，對自己都有信心。」有網民覺得傅嘉莉這個回應非常高EQ，轉軚力撐她攞獎。

傅嘉莉高EQ回應引網民讚好撐佢攞獎。

而游嘉欣透露自己很喜歡打機，今日在活動見到很多以前電子遊戲流行用的「像素藝術」同放大版嘅遊戲，令她大開眼界，笑言希望可以在聖誕節盡情打機。她說：「今年聖誕有8成機會在工作中渡過，如果有時間希望跟中學同學食聖誕大餐。」她謂現在都沒有男仔約會她，自己又不會主動出擊。她現在都是以工作為主，感情隨緣吧。而她亦在萬千星輝頒獎禮獲「最佳女主角」提名，她說：「這一刻無可能獲獎，將來可能有機會，太多勁敵了，我都是陪跑而已。」

游嘉欣透露自己很喜歡打機。