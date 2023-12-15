視后李佳芯「魔音」再現襲悉尼　好彩有呢兩樣嘢搭救挽回面子

無綫視后李佳芯（Ali）向來樣靚有演技，而且觀眾緣甚佳，雖然劇集上暫時未有新作品與大家見面，但她就趁這段時間四出拍攝綜藝節目，以及出席活動。

Ali甚有觀眾緣。（IG@aliaime）

Ali早前到澳洲悉尼為《2023 澳洲華裔小姐競選總決賽》擔任評判及表演嘉賓。（IG@aliaime）

最近她就獲邀到澳洲悉尼為《2023 澳洲華裔小姐競選總決賽》擔任評判及表演嘉賓，獻唱了《遇見》和《舊街角》兩首歌曲。講起李佳芯唱歌，不得不提她「響朵」之作，在2017年的一次商場元旦活動中，唱《小幸運》被網民狠批五音不存，從此被冠上「魔音天后」稱號。但李佳芯沒有因此被嚇怕，繼續唱，又去跟老師學唱歌。至今年初，她在一個籌款節目中獻唱《一雙手》，歌喉獲網民讚大有進步。

Ali當晚獻唱了《遇見》和《舊街角》兩首歌曲。（IG@aliaime）

惟歌喉遭網民狠批魔音再現。（IG@aliaime）

惟在今次悉尼表演中，李佳芯突然「魔音」再現，從網上片段聽到，她一開口就走音，而且全程「保持水準」走在五線譜之外，音準非常大問題，雖然場內觀眾給予掌聲鼓勵支持，但就慘遭網民狠批：「難聽啊！」、「好奇有多難聽，果然」、「很喜歡Ali，可是她真的不要唱歌，走音太嚴重」、「唱到咁都上到台？」等等。

Ａli台上投入演唱。（小紅書截圖）

好靚女。（小紅書截圖）

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但也有不少網民認為李佳芯只是選錯歌，欣賞她的勇氣：「從來冇話Ali唱歌好聽，但讚佢勇於嘗試，就算失敗都係一種經歷。」、「比五月天好，起碼真唱。」另亦有網民被李佳芯的服飾所吸引，分散了注意力，當晚她穿了Tube Dress白色晚裝長裙，下身薄紗設計長腿若隱若現，性感又高貴，加上靚樣真的煞死人，網民笑言：「真係每一句都走咗喔，不過又真係好靚。」、「Ali真係靚到發光」、「ali真的好靚女」。

Ali歌喉引起網民熱議。（小紅書截圖）

有網民欣賞Ali起碼係真唱。（小紅書截圖）

網民大讚Ali當晚好靚。（小紅書截圖）

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