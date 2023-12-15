靚聲陳薔天報名《聲夢傳奇》臨門一腳被foul　爸爸江華：塞翁失馬

江華、麥潔文、陳薔天一家三口昨晚（14/12）為《歡樂滿東華》節目採排。江華、麥潔文、陳薔天接受《香港01》訪問，麥潔文說：「上一次表演係10月份。」江華亦補充說：「如果一家人嚟唱，應該係明愛（節目），都好幾年前啦。」陳薔天於2022年出道做歌手，她接受訪問坦言因為喜歡音樂而入行。



江華、麥潔文、陳薔天一家三口今晚（14/12）為《歡樂滿東華》節目採排。（林迅景 攝）

江華、麥潔文、陳薔天一家三口今晚（14/12）為《歡樂滿東華》節目採排。（林迅景 攝）

麥潔文續說：「佢鍾意音樂嘅，除咗唱歌之外都會寫詞。」江華：「最近《獅子山下》辟篇都係佢寫，鄺美雲首《家》都係佢寫。」陳薔天也說：「仲有《共創好明天》。」雖然陳薔天出道只有兩年時間，但發揮相當穩定且聲音也十分甜美，而且她還有一個優勢，媽媽麥潔文是著名歌手兼歌唱老師。

江華和太太麥潔文同台真係好難得。（林迅景 攝）

陳薔天說：「最近有一個紀念梅艷芳嘅騷，要同好多歌手一齊唱，因為咁樣就請教媽咪好多嘢，我覺得好幸運，因為唱歌做歌手，有要求嘅時候媽咪就即刻幫到手。」麥潔文又說：「有個高人指點咁，哈哈。」陳薔天表示，媽媽教識她理解歌詞。她說：「會拆解歌詞，分析點樣去打開件事令聽眾都明白，即係唱歌嗰時要比平時誇張30%，個意思、感情先會出嚟。」

陳薔天出道兩年，經驗雖淺但係得到媽媽麥潔文真傳。（林迅景 攝）

講到唱歌，原來陳薔天曾經報名參加過《聲夢傳奇》，但後來卻未被選中參加節目。陳薔天說：「嗰時去過面試，second-in、final-in 都去晒咁樣啦，然後就等簽約啦，都揀晒。可能我誤會咗啦，（叫我）等通知過嚟簽約啦，點知兩個月之後，可能佢哋有啲決定，就send咗封email話我知『foul你』咁樣。」

陳薔天出道兩年，經驗雖淺但係得到媽媽麥潔文真傳。（林迅景 攝）

爸爸江華亦表示，不擔心女兒陳薔天因錯過了《聲夢傳奇》就失去發展機會。他說：「我覺得一切都有最好的安排，有時係『塞翁失馬』啦。我哋入行都入咁耐，有時畀你得呜，簽咗TVB後好多嘢都唔做得，即係冇咁自由。」陳薔天也說：「反而更加堅定我嘅決心，唔係話一次唔得兩次唔得就算數，我反而知道我冇（因為咁）就諗住算數。同埋我而家都睇到佢係選咩人實力，同埋外型入圍，我覺得咁樣都幾好。」

陳薔天，江華和麥潔文的女兒。（林迅景 攝）

因為什麼原因而foul？江華直言：「邊會寫原因㗎，因為佢根本唔需要解釋。」陳薔天說：「都好正路，揀咗覺得唔啱咪話唔啱囉。」江華表示，情況就好似當年考TVB藝員訓練班一樣。