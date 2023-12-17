獎門人｜佘詩曼女王姿態登場全程勁玩得　李施嬅超瞓晒身四腳朝天

《獎門人聖誕感謝祭》今晚（17日）八點翡翠台播映，主持陣容有「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩及「新獎老」林秀怡、林正峰。今集兩隊陣容都是台慶劇《新聞女王》主要演員，「文家軍隊」有佘詩曼、何依婷、何廣沛、倪嘉雯及路芙，「SNK型男索女隊」有李施嬅、高海寧、王敏奕、鄧智堅及姚宏遠。「文家軍隊」的阿佘雙手叉胸以女王姿態登場，霸氣外露。嘉樂也勁識做，笑指阿佘久違返無綫拍劇便掀起全城熱話，又向她大派高帽：「你睇下佘詩曼！使乜搞咁多嘢啫，擺個姿勢就壓住個場！」

「文家軍隊」路芙（左起）、何廣沛、佘詩曼、何依婷、倪嘉雯。

「SNK型男索女隊」姚宏遠（左起）、鄧智堅、李施嬅、王敏奕及高海寧。

林秀怡（左起）、阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩及林正峰等主持以聖誕打扮現身。

麥美恩學足Man姐的動作及神情。

搞笑有餘霸氣欠奉。

麥美恩則大膽惡搞Man姐於《新聞女王》中經典場口「等我教多你一次咩叫直播」，並硬銷地改為：「我而家就教多你一次，乜嘢叫直播帶貨！」霸氣不足、搞笑有餘，阿佘亦驚喜至大笑及拍手。相當玩得的阿佘，除在「開心無敵燈燈燈」鬼馬地笑指要篤高海寧面珠墩，在「開心無敵彈遮遮」中又Man姐上身以大家熟悉的文慧心主播tone問泰文問題，非常過癮。

Man姐佘詩曼。

李施嬅。

高海寧。

王敏奕。

何依婷。

何廣沛VS高海寧。

王敏奕VS何依婷。

除了阿佘，「張家妍」李施嬅與「劉艷」王敏奕玩「開心無敵大電視」時亦相當投入，為了演繹「四腳朝天」，二人二話不說瞓地示範真四腳朝天，表現合拍。之後二人反過來估答案時，當鄧智堅大叫「劉艷」，敏奕即醒目答中Stupid，勁有氣氛。另一位搶焦人物是「文家軍隊」的路芙，她與鄧智堅玩「開心無敵啜乒乓」前，遭劇中飾演「飛爺」的鄧智堅恐嚇：「贏咗我炒你架！」，不過路芙即醒目搵阿佘擋駕：「我有Man姐照。」

真係玩到四腳朝天。

真係玩到四腳朝天。