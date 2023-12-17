新聞女王｜高海寧被湯洛雯花球掟中就快結婚？「我期待吓」

高海寧、龔慈欣、何廣沛、鄧智堅等人，今日（17/12）冒寒冬出席《新聞女王》籃球賽宣傳活動，多位演員齊齊落場，與一班中學生校隊一齊打藍球，最後更加插一場「全明星」賽，以6對6形式上演一場藍球大亂鬥，場面熱鬧又歡樂！



高海寧在《新聞女王》的演出獲讀。（劇照）

談到劇集《新聞女王》的好成績，高海寧表現得十分開心。觀眾們都十分期待《新聞女王》的收視慶祝活動。高海寧接受《香港01》訪問被問到如果收視達30點，會有什麼慶祝活動時，高海寧就回答：「要Man姐同意情況下，覺得OK嘅話，我哋可以全力配合佢。如果真係去到30點，我覺得我哋可以準備多啲慶祝活動，一定會畀到驚喜大家。」

高海寧表示，如果《新聞女王》達到30點，應有更多慶祝活動。（葉志明 攝）

高海寧、龔慈欣、何廣沛、鄧智堅等人，今日（17/12）冒寒冬出席《新聞女王》籃球賽宣傳活動，多位演員齊齊落場，與一班中學生校隊一齊打藍球。（葉志明 攝）

高海寧好受歡迎。（葉志明 攝）

早前高海寧飛到蘇梅島參加馬國明和湯洛雯的婚禮。她表示當地環景大分美麗。她說：「嗰個地方好靚，佢哋揀間酒店仲要係海邊，住嗰間房仲要係兩層，樓下係廳，有兩間套房，仲有私人泳池，每間房都有呀！好誇張㗎！場地佈置好靚，個攝影師仲係特登法國飛過嚟。」

高海寧抱起楊嘉欣的小朋友。（葉志明 攝）

高海寧續說，做姊妹的她們基本上是由早上喊到晚上，感動了一整天，拋花球的環節中，高海寧更被花球直接拋中。她說：「其實我冇諗住爭，個花球係飛，撞到我個頭，我就接到。跟住佢哋都話係你㗎啦。」

高海寧接到了湯洛雯的花球。

高海寧續說，大家都表示岑杏賢也是以同樣方式在朱千雪的婚禮中「接到」花球後，隔了一段日子就結婚。她說：「大家都話到我，好啦好啦，咁我就期待吓。」不過高海寧就表示「真命天子」連影到冇，她說：「唔好話拍拖，就識人都冇乜機會，但係唔緊要嘅，如果事業好啲嘅話就把握機會做好先。感情嘅嘢隨緣啦，啲人話要到就擋都擋唔住。」

馬國明、湯洛雯及高海寧。

有關於對另一半的要求，高海寧表示現在已不再思考這個問題，她說：「到呢個moment我已經唔再諗啦，當然我知我大概想要一個點樣嘅人，不過我唔會限制自己想點。我諗首先佢要尊重我份工作，識欣賞我份工作，價值觀相同，同埋相處舒服，因為係過一世。」

高海寧飛到蘇梅島出席馬國明和湯洛雯的婚禮。

馬國明今日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴。（梁碧玲攝）

《新聞女王》亦有一套重頭劇《飛常日誌》排期上映，劇集由馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、劉穎鏇等人主演，光看陣容已經夠吸引，而且劇集更是用全實景拍攝。高海寧說：「我哋會入到機場全心臟位置，即係個中央控制塔。機場都好好，畀咗好多位置我哋拍，但係我哋都需要就返佢哋工作時間。譬如馬明係拍中央控制塔嘅嘢，就只係得夜晚凌晨時間可以拍，嗰段時候孩機少啲，我哋就可以佔用其中一部分。」