是非港姐梁超怡與「另一半」親密片流出　咀到忘形心口疑走光

2022年港姐季軍梁超怡，早前疑捲入蔡卓妍與「百億麻雀館太子爺」石恆聰（Anthony），以及陳靜的四角戀緋聞當中，被指是其中一位「C小姐」，令她「聲名大噪」，但自傳聞傳開後，梁超怡亦開始自我保護模式，每次見到傳媒都婉拒受訪，似乎想用時間沖淡事件。雖然如此，但梁超怡仍非常活躍社交平台，經常在IG Story分享多姿多彩的生活，還不時騷身材派福利。

梁超怡日前分享與愛犬的親密互動片。（IG@chiuyiileung）

梁超怡與愛犬不斷咀嘴，咀到忘形心口疑走光。（IG@chiuyiileung）

梁超儀個子不高，身材也不算太豐滿，但勝在夠後生和皮膚白滑，該有的地方剛剛好，在港姐泳裝環節時，已令人留下深刻印象。而鬼妹仔性格的梁超怡，私下衣著也比較吸睛，如日前，穿了一件外套的她，看似密實，但原來外套裡面是一身超低胸打扮，與愛犬在親密互動，瘋狂咀嘴，期間露出深長事業線，更因咀得太投入心口疑似走光，相當誘人。

梁超怡與愛犬感情要好。（IG@chiuyiileung）

笑容甜美。（IG@chiuyiileung）

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現年27歲的梁超怡，參選《2022 香港小姐競選》奪得季軍入行，她於參選時已是明星佳麗，因她在02年曾以童星身份參演電影《無間道》，並飾演梁朝偉女兒，之後隨家人移民美國。至22年回港參選港姐，並憑甜美臉恐、姣好身材及不錯的口才，同時奪得「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」。

梁超怡是2022港姐季軍，共得4個獎項，未卸任已火速上位。（資料圖片/陳順禎攝）

梁超怡參選時是大熱。（資料圖片）

雖然未能奪得冠軍，但梁超怡仍獲無綫力捧，在三甲中率先彈出，有份參與《不可能任務》第二輯，之後又拍莫樹錦、李佳芯和何沛珈主持醫學健康節目《身體最誠實》。另外，梁超怡也有參演劇集《非常檢控觀》演出。不過她最近卻疑捲入蔡卓妍與石恆聰及陳靜的四角戀緋聞中，至今仍避見記者。

早前《無間道》修復版上畫，梁超怡都有份去首映，更企劉德華隔籬。（IG@chiuyiileung）

梁超怡（左）與李佳芯等做主持。（IG@chiuyiileung）