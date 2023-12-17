新聞女王｜林正峰內地爆紅都有煩惱　瘋狂粉絲扮有Job攞私人聯絡

高海寧、鄧智堅、龔慈恩、何廣沛、林正峰等人今日（17/12）出席《新聞女王》宣傳活動。林正峰因為於劇中飾演高海寧的男朋友，角色在內地掀起討論因而爆紅。林正峰接受《香港01》訪問時，表示對於劇迷支持而感恩。不過，伴隨知名度急增，又令他出現了一些煩惱。



林正峰在《新聞女王》中有不錯的發揮機會。（《新聞女王》劇照）

林正峰接受《香港01》訪問時說：「有好同唔好（批評）嘅留言，好同唔好我都會睇，亦都希望大家畀多啲評語。批評我嘅，應該係話有啲位好唔自然，同高Ling唔夾，始終係外形可能唔夾。」他直言，當初接到劇本時擔心過自己成為敗筆位，更向監製表示如果想換人的話也可以。他說：「最後監製都畀我做，所以我同自己講要盡力！」

林正峰的小紅書爆紅。（葉志明 攝）

林正峰換咗迎look唔同晒。（《新聞女王》劇照）

他也表示，有些好的評語會讚他演出了不一樣的他，外形變得成熟。他續說，批評之中也有不少難聽的說話，他說：「例如佢哋會話『癩蛤蟆想吃天鵝肉』，我都明嘅，高Ling始終都多粉絲，然後仲有啲就係攻擊個樣，話醜樣呀之類。」

林正峰飾演高海寧男朋友。（《新聞女王》劇照）

另外，林正峰也提到最近多了很多人搵他「傾合作」。他解釋道，以前微博都是留下自己的私人通訊帳戶作工作邀約聯絡，可是自北京宣傳之行後，就突然收到非常多交友表示「工作邀約」的邀請。當然，這些都只是粉絲們假扮的。他說：「我見有一啲講係工作合作，點知原來唔係，係想認識我。」不過現在已將聯絡方法改為經理人的帳號。