新聞女王劇情23集｜佘詩曼在何依婷高海寧辭職後 將要以一敵三？

在《新聞女王》第22集王敏奕發現李施嬅做新聞的方向變了，不再是自己心中尋求真相的記者，便不再聽她的指令。何依婷在馬貫東死後受到很大打擊，辭職離開不再做新聞主播後，還經常出現幻覺，甚至有自毀傾向。

《新聞女王》第23集馬國明看到了王敏奕不再幫助李施嬅，便找李施嬅一起合作，二人一拍即合。李施嬅不讓王敏奕去調查吳太太失蹤的事，還跟她說吳太太失蹤的事可能別有內情，因為吳先生在太太失蹤之前買了巨額保險。幾天後新聞報道說，原來這是吳先生自導自演的一場戲。

馬國明提出和李施嬅合作對抗佘詩曼。（熒幕截圖）

佘詩曼擔心何依婷而去了她家中，知道她現時的情況後，便帶何依婷到仁心慈善基金的兒童院舍。何依婷在這裏和小朋友玩得很開心，陳敏之見到就請了她在這裏工作。

佘詩曼到何依婷家中探望。（熒幕截圖）

陳敏之讓何依婷在仁心旗下的兒藚院舍工作。（熒幕截圖）

龔慈恩讓李施嬅、鄧智堅和馬國明三人合力一起壓制佘詩曼，佘詩曼打算跟高海寧商量如何應對，怎知高海寧卻向她提出辭職，佘詩曼說加她人工，讓她兩年後坐上馬國明的位置。這時SNK News 的財務總監楊證樺出現，說高海寧會加入政府做公務員。

佘詩曼找高海寧商量怎樣對付馬國明和李施嬅，怎知高海寧竟向她辭職。（熒幕截圖）

楊證華為高海寧鋪路到政府任職。（熒幕截圖）

王敏奕見到李施嬅報道的新聞完全就是在掩蓋事實，所以和吳業均說對她很失望。這時突然有人發短訊給王敏奕，稱有吳太太的的手機在手可以賣給她。王敏奕找鄧智堅申請線人費，但他和李施嬅都反對。王敏奕便去找佘詩曼，佘詩曼從她身上看到住日的自己，便私人給她線人費。

王敏奕向鄧智堅申請線人費，被他和李施嬅拒絕。（熒幕截圖）

王敏奕轉向求助佘詩曼找線人費。（熒幕截圖）

佘詩曼從王敏奕身上看到當年的自己。（熒幕截圖）

王敏奕和吳業均去找到線人買吳太太的手機，找到吳太太之前聯絡過的人所在的地方，去調查時被也在該處調查的警方見到而拘捕了他們。佘詩曼希望公司的法務部能幫王敏奕，但是李施嬅、鄧智堅和馬國明竟然都反對。

吳業均陪王敏奕去找線人買到吳太太的電話。（熒幕截圖）

王敏奕和吳業均去查吳太太的事時警察拘捕。（熒幕截圖）

李施嬅，鄧智堅和馬國明都反對公司法務去幫王敏奕和吳業均。（熒幕截圖）

高鈞賢到警署保釋王敏奕和吳業均，王敏奕以為是李施嬅找高鈞賢來幫自己，知道原是佘詩曼找他時，對李施嬅感到很失望。高鈞賢主動出說可以幫助他們，處理在調查時的法律問題。

佘詩曼找高均賢去警署保釋王敏奕和吳業均。（熒幕截圖）

王敏奕堅持繼續查吳太太的事，並在吳太太的手機裡發現了新線索。王敏奕的線人被車撞倒，李施嬅叫王敏奕要把所有查到的線索都交出來，但是王敏奕不肯，公司的法務和保安部門就來搜查王敏奕和佘詩曼的東西，看有甚麽是關於吳太太的。

王敏奕和吳業均在吳太太手機中找到新線索。（熒幕截圖）

把吳太太手機賣給王敏奕和吳業均的線人被車撞倒。（熒幕截圖）

棌施嬅要王敏奕把查吳太太的所有資料交出來。（熒幕截圖）

最後他們在佘詩曼房中找到的，竟然是王敏奕的私人手機，原來王敏奕已經偷偷地拿了吳太太的手機離開了。王敏奕和吳業均拿著吳太太的手機去找高鈞賢，問他意見下一步應該怎樣做，高鈞賢因線人的事而提醒他們要小心自己的安全。

保安在佘詩曼房中只找到王儺奕的手機，而不是吳太太的。（熒幕截圖）

原來佘詩曼一早安排好如何藏起吳太太的手機。（熒幕截圖）

而佘詩曼在何依婷和高海寧離開後，孤軍作戰面對有龔慈恩在背後支持的李施嬅、馬國明和鄧智堅，影響到連她的「文家軍」都開始有離心…