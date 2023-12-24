謝霆鋒歎西餐一句話惹內地網民狂嘲　揭謝賢拉姑教食鴿腦嚇窒網民

廚藝了得的謝霆鋒近年踩入飲食界，自家品牌「鋒味」生意做得有聲有色，更兩度獲頒「FRIEND OF MICHELIN」（米芝蓮之友）殊榮。現時主力北上發展的霆鋒，不時都會在社交平台拍片教網民煮食，亦會拍攝到訪不同餐廳的片段，而最近他在抖音分享的影片就引起網民關注。

霆鋒兩度獲頒「FRIEND OF MICHELIN」（米芝蓮之友）殊榮。（微博圖片）

霆鋒廚藝了得。（IG圖片）

謝霆鋒日前於抖音上載了探店片段，今次霆鋒去到一間在內地的西餐廳，當日霆鋒品嚐了四道菜式，包括自製麵包配胡蘿蔔牛油、炭烤茄子泥、果木炙烤祟明鴿、紙包黃魚。期間霆鋒對於烤麵包讚口不絕，並指麵包「空氣感非常好」。可惜這句話卻惹來內地網民嘲諷：「居然說空氣感很好、很輕」、「空氣感就是吃了好像沒吃？」

謝霆鋒日前於抖音上載了探店片段，今次霆鋒去到一間在內地的西餐廳。（抖音）

霆鋒表現興奮。（抖音）

霆鋒讚麵包有空氣感。（抖音）

其後，鏡頭一轉，影片左上角突然出現「以下畫面可能會引起部分觀眾不適，建議謹慎觀看」的字句，下一秒霆鋒就用筷子挖出鴿腦，並說︰「有很多觀眾朋友不會這麼吃，但是我從小都是這樣吃的，父母說腦子補一下聰明一點。」說畢後更津津有味地吃下鴿腦，嚇窒一眾網民。另外，亦有不少人看到長髮的霆鋒都紛紛表示：「果然越來越像他親爹了」、「不能再瘦了，越來越像謝賢了」。

霆鋒食鴿腦。（抖音）

有網民表示嚇親。（抖音）

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