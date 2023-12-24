57歲凍齡女神曾任空姐　分享執行李8大秘訣鐵盒都放得落冇難度

不少港人都趁聖誕長假期出外旅行，入行前曾任空姐的57歲凍齡女神李若彤最近在抖音拍片教網民執行李，提供不少實用秘訣教大家如何利用行李箱每個位置，將所有戰利品都成功塞入喼，連大鐵盒都放得落冇難度。

李若彤入行前曾任空姐。（微博）

李若彤57歲仲Keep得非常好！（微博）

現年57歲的李若彤中學畢業後，曾任職空中服務員，後來被星探發掘拍廣告而入行。後來更憑《神鵰俠侶》中「小龍女」一角爆紅，至今人氣不減。李若彤昨晚在抖音拍片教網民如何有效地執行李，連羽絨外套亦成功塞入喼。

李若彤分享執行李8大秘訣。（抖音）

真係好使實用！（抖音）

李若彤在片中表示，多年前任空姐期間學習到很多收納小技巧。第一個技巧，就是除了送禮的物件外，其他先拆掉包裝。如果有買新鞋，可將小物放入新鞋中，用盡所有空閒。技巧二就是以深色衣物包好易碎物品，減震之餘亦不怕裝有液體的瓶子會沾到衣物。而技巧三，則是以膠紙將壓口噴霧封口來防止洩漏。

真係咩都收得入行李箱！（抖音）

完全睇唔出已經57歲！（微博）

李若彤指行李箱內都會有凹凸位置，技巧四就是在凹槽塞滿小物品，然後盡可能將所有衣物舖平擺放進行李箱。技巧六則是在舖平衣服後，放入小物件填滿凹痕，令行李保持平面，同時在衣物中間放入之前以深色衣物包好的易碎物件。另外，李若彤還分享了冬天去旅行，收納厚羽絨的方法。點擊以下圖輯看詳細收納秘訣：