自今年3月紅館個唱後,鄭欣宜疑因抑鬱症復發絕跡幕前,社交平台最後更新已是4月尾,Joyce經理人林姍姍曾回應︰「Joyce的確係病咗,療傷之中。」近日欣宜終更新IG,繼2個關於配音工作帖文後,聖誕節凌晨她分享一張小時候與肥姐沈殿霞的合照,令人不勝唏噓。



欣宜已經神隱9個月。(IG@princejoyce)

鄭欣宜精神奕奕復工。(IG:@princejoyce)

欣宜(21日)趁電影上畫貼出更多錄音花絮。(Instagram:princejoyce)

12月25日凌晨,欣宜上載與逝世15年的亡母肥姐沈殿霞的合照留言:「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我地要好好珍惜同親人一齊渡過嘅每一個機會。Wishing you all, a very happy Christmas from my family to you.」照片中小欣宜戴住聖誕頭飾,與肥姐母女裝在舞台上,肥姐緊緊拖實欣宜,令人感慨。

肥姐於2008年離世。(getty image)

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。(IG:@princejoyce)

沈殿霞(肥姐)為鄭少秋冒死生下女兒鄭欣宜,因為當時的沈殿霞患上了高血壓 (jindaban1@IG)

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。(IG:@princejoyce)

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。(IG:@princejoyce)

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。(IG:@princejoyce)