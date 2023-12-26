萬千星輝｜大灣區奬項票數由公開變不公開 粉絲憂票數從此大逆轉

《香港01》日前報道過TVB《萬千星輝頒奬典禮2023》，在今年增設「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」和「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」4個新奬項，在TVB內地App「埋堆堆」內顯示的投票走勢。截至12月23日下午4 點﹐這4 個奬在「埋堆堆」內顯示的第一、二、三位分別是：

「大灣區最喜愛TVB女主角」：佘詩曼、李施嬅、劉佩玥

「大灣區最喜愛TVB男主角」：馬國明、黃宗澤、陳展鵬

「大灣區最喜愛TVB劇集」：《新聞女王》、《愛．回家之開心速遞》、《隠形戰隊》

「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」：《奬門人感謝祭系列》、《無窮之路III-無垠之疆》、《思家大戰》

萬千星輝2023｜大灣區視后佘詩曼大幅拋離 新聞女王獨贏三大獎？

但從昨日（12月25日）開始網民就發現，在「埋堆堆」中沒有公開各人所得票數了！所以有網民擔心票數會不會來個大逆轉，例如之前以大幅度領先的兩個奬，「大灣區最喜愛TVB女主角」和「大灣區最喜愛TVB劇集」，會不會被其他侯選者後來居上？讓本來拿穏了「大灣區最喜愛TVB女主角」的佘詩曼，和「大灣區最喜愛TVB劇集」《新聞女王》爆大冷無奬？不過也有網民說，以佘詩曼和《新聞女王》的走勢是無機會輸的，不公開票數，反而讓票數低的侯選者面子好過點，沒有人會被譏笑是包尾大班。