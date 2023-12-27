羅啟豪首度開個唱龍婷任嘉賓　張佳添大讃係「娛樂圈清泉」

日前（23日）羅啟豪（Ramon）於麥花臣場館舉行的首個個唱《與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous》終於圓滿完成，全場座無虛席，不少圈中人均有到場支持，包括鄭國江、陳欣健、岑建勳、林慕德、鄧慧詩、程凱欣、邵音音和吳兆麟，《中年好聲音》評判導師伍仲衡、周國豐、韋綺珊、彭家麗和張佳添，以及多位好聲音戰友吳大強、顏志恒、魏嘉信、丁文俊、曹敏寶、鮑聖光、何博文、李泇霖、梁凱榳、柳冕、涂家堯、梁浩銓和鄧家豪，連總經理曾志偉都趕及到場為羅啟豪打氣。今次音樂會找來許文軒做主持，為內斂害羞的羅啟豪帶動音樂會全場氣氛。

連總經理曾志偉都趕及到場為羅啟豪打氣。今次音樂會找來許文軒做主持，為內斂害羞的羅啟豪帶動音樂會全場氣氛。

羅啟豪於今次音樂會為觀眾帶來不少驚喜，包括一開場便黐上假鬍鬚以一曲《昨遲人》為全晚音樂會揭開序幕，觀眾看到他這個造型即時回想起他昔日比賽時期留鬚的模樣，之後便表演了 Whitney Houston 的《 I Have Nothing》、王苑之的《人魚之夢》日文版、容祖兒的《連續劇》等歌曲。羅啟豪在今次個唱中首唱了由倫永亮作曲，周耀輝填詞的個人單曲《相信 相信》，倫永亮在現場播放的視頻中，他說：「這是我寫給啟豪的新曲，希望大家欣賞過後會有共鳴，也希望這首歌能為啟豪的人生打開精彩的一頁。」

羅啟豪於今次音樂會為觀眾帶來不少驚喜。

在獻唱《疾風》時，羅啟豪走到台下和觀眾握手，不少觀眾更把握機會和他合影。羅啟豪找了昔日好聲音戰友龍婷為特別嘉賓，他倆在台上合唱了《來夜方長》，這亦是他倆首度在舞台上正式合唱，之後龍婷便獨唱了《守望麥田》及《如願》，她亦不忘祝福大家新一年事事如意，開心快樂。雖然跳舞絕對不是羅啟豪的強項，但他特別花了多天時間在排舞室練習，為大家跳唱了《白金升降機》和《天大地大》，跳唱完畢後全場掌聲雷動並夾雜大量喝采聲，讓羅啟豪的一番心血單沒有白費。

羅啟豪找了昔日好聲音戰友龍婷為特別嘉賓。

羅啟豪走到台下和觀眾握手，不少觀眾更把握機會和他合影。

到音樂會尾聲時，主持許文軒到台下找了周國豐及張佳添，問他們對今晚羅啟豪的首個個唱如何評價，周國豐竟然大爆有味笑話：「聽到豪殼喺啟豪背住觀眾飲水嘅時候大讚：你個股好靚！」然後他才發現原來是聽錯，對方只是讚羅啟豪個水壺好靚。

周國豐竟然大爆有味笑話。

而張佳添則稱讃羅啟豪是一個不會讓娛樂圈污染的藝人，希望他繼續這樣戇居居下去便成，因為大家也會繼續愛他。今次羅啟豪不單止在台上表演外，也親自設計了一張又靚又溫馨的海報，而現場舞台上的擺設、大堂佈置和應援物資也很靚和配合主題，羅啟豪分享說：「雖然我有參與意見，但因我要專心練歌，這方面的設計主要由我朋友和歌迷會一手一腳包辦，我真的很感激他們配合我的願望，為觀眾帶來一個難忘的聖誕 Party !」最後羅啟豪 以一曲《特別的愛給特別的你》為首個個唱畫上完美句號。