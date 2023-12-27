臥底旅行團｜妹頭著阿婆泳衣　比陳年三點式圓潤網民意外讚可愛

盧頌恩（妹頭）、李尚正（阿正）主持的《臥底旅行團》系列，是HOY TV王牌節目之一，觀眾大讚兩人互動自然。而最新一集《臥底旅行團3.0》中，妹頭在半推半就情況下，激罕以泳裝上陣！雖然是「阿婆泳衣」，但都有露少少身材，不過網民對比她13年前的MV演出，以及早年比堅尼拍旅遊節目的舊相，就指差點認不出是同一個人。而難得地，雖然妹頭現時比較圓潤，但一向對藝人變肥都會態度苛刻的網民，卻認為她比當年更可愛、更有觀眾緣！



阿正與妹頭令觀眾睇得舒服，《臥底旅行團》添食到第三季，兩人亦是HOY TV的王牌主持組合。（HOY TV）

阿正與妹頭參加東莞虎門兩日一夜旅行團，旅行社聲稱小費全包。（HOY TV）

《臥底旅行團3.0》早前播出的一集中，妹頭與阿正去到東莞一個價值$799的小費全包旅行團，節目其中一個重頭戲就是去五星級酒店的室內恆溫泳池玩水。向來密實的妹頭，被節目組要求以三點式上陣，更以「電視史上首次 妹姐三點式盡露」作宣傳，但她不肯就範，就只拿著一套三點式拼上身就想敷衍了事，不過最終在半推半就下，妹頭亦終於肯著泳衣找數。

妹頭本來不肯就範著三點式泳衣。（HOY TV）

妹頭原本想拼件三點式上身就當找數。（HOY TV）

節目組影住妹頭脫下浴袍，而她內裡就著住長袖連身裙泳裝，儘管有露出少少事業線，但整體來說都是相當保守。節目組以寫真式唯美方式影住妹頭玩水，但阿正就不時取笑她，不但叫她收埋肚腩，又說：「雖然電檢唔會Charge我哋，但我哋自己都要有專業道德，唔可以等小朋友睇完有陰影，都係我哋想做到嘅使命。」但之後就補飛說她是女神級數，相片可以賣畀雜誌。

女神寫真必備Pose——對鏡頭潑水。（HOY TV）

阿正叫妹頭收埋肚腩，妹頭就笑問：「可唔可以畀個咕𠱸我？」（HOY TV）

其實妹頭已非首次著泳衣出鏡，網民就對比她以往為有線娛樂台拍《去日本 識條鐵》時的泳裝相，當時的三點式比較少布吸睛，甚有𡃁模寫真感覺。不過她19年再拍《臥底旅行團2.0》時，就已經轉著「阿婆泳衣」，還自嘲：「少布泳衣我真係著唔慣 阿婆泳衣反而舒服自在 玩得放好多 不過說穿了 除咗怕衣不稱身 最怕都係鋒芒畢露 哈哈哈」另外，由於節目亦翻Loop了妹頭的陳年MV相，網民不禁指她現時圓潤不少。

妹頭曾表示自己愛穿阿婆泳衣多過少布泳衣。（資料圖片）

妹頭16年為有線拍《去日本 識條鐵》曾以三點式上陣，當時確實比較纖瘦。（HOY TV）

妹頭仍是模特兒的時代，出過首叫《下午茶》的歌，當時身型同現時分別頗大。（MV@下午茶）

網民在HOY TV的fb留言說：「我初初估嗰個妹妹仔係邊個，真係日月如梭。」、「妹頭而家個樣有福氣」、「美好身材只能回味」、「妹頭變蝦頭」、「其實係咪盧宛茵？」、「睇住佢出道睇住佢吹脹」不過整體而言，網民對妹頭身型變化的態度算十分友善，甚至說她：「肥咗觀眾緣仲旺」、「佢肥得好可愛，唔作狀，拍阿正好有默契亦搞笑。唔使減肥呀！」、「妹頭現在個樣靚好多，以前只係瘦，不是靚」、「中意肥嘟嘟既妹頭n瘦猛猛嘅阿正， 超夾， 好爽，開心！」

網民對於妹頭的身型變化，居然反應正面，證明她確實觀眾緣佳。（fb@HOY TV）