MIRROR Time｜Anson Lo同Edan疑似激咀震撼眼球　姜濤親證冇團魂

MIRROR早前一行12人到澳洲拍攝團綜《MIRROR Time》，昨日一集講到他們去乘坐熱汽球，但陳卓賢（Ian）因為身體問題而不能乘坐，所以只在地面等江𤒹生（AK）的電話。

IAN因為身體問題而不能乘坐熱汽球。(節目截圖)

11子同坐熱汽球升上半空，他們在坐上熱汽球時已經十分吵鬧，呂爵安（Edan）怕高，所以在升空時已經抱緊旁邊的柳應廷，但原來在升空前已經被拍到他抱緊Anson Lo，更疑似與Anson Lo「咀對咀」親吻，在網上流傳的片段中可以隱約見到二人咀對咀。但因為有熱汽球的阻擋看得不清楚他們真正在做什麼，但已經令一班「登神CP」十分興奮，都表示：「係唔係要公開啦？」、「係唔係官宣？」

有粉絲拍到疑似Anson Lo及Edan親吻的畫面。(ig圖片)

有粉絲拍到疑似Anson Lo及Edan親吻的畫面。(ig圖片)

當熱汽球升到半空時，Anson Lo更感動到哭了起來，因為他一直都在忙工作的事情，當上到半空再望下來時，卻覺得：「望落去嗰一下覺得，原來唔洗care咁多嘢，其實呢個世界都好簡單。」

Anson Lo更感動到哭了起來。(節目截圖)

當11子回到地面後，需要大家一起幫忙收起熱汽球，他們需要用身體在熱汽球上滾動，把熱汽球的空氣擠出來。正當大家都十分繁忙地收熱汽球時，只有姜濤一個人沒有幫助，AK不停叫他一起幫忙，姜濤都以「腳傷」來推塘過去，不願意幫忙。

當11子回到地面後，需要大家一起幫忙收起熱汽球。(節目截圖)

姜濤「側側膊」唔幫手。(節目截圖)

最後Anson Lo問到他「團魂」呢？姜濤即斬釘截鐵說：「冇！」其實團魂是他們一直都十分強調的東西，但今次姜濤卻踢爆了他們12人原本沒有團魂，估計姜濤都只是不想幫忙而口快說溜了沒有團魂。