TVB視后靠娘家再走紅冇恃紅生驕　一舉動曝光冧掂曾志偉勁識做人

視后佘詩曼回到TVB拍《新聞女王》再度爆紅，「Man姐」一角深受中港兩地觀眾歡迎，大結局跨平台直播收視最高25.2點（約162萬觀眾），創出開播以來最高收視，連續5周稱冠，更勝處境劇《愛．回家之開心速遞》，佘詩曼也力捧再度做今年視后。

佘詩曼（IG@charmaine_sheh）

《新聞女王》播出後佘詩曼劇中一舉一動都成焦點，Man姐衣著配搭惹關注。

回到娘家拍劇，佘詩曼除了交足戲之外，也密密現身宣傳活動，慶功宴也畀面出席坐總經理隔籬，陪足全程；近日佘詩曼又一舉動曝光，獲讚識做人。

上周五播出大結局，佘詩曼與一班主要演員移師澳門出席「新聞女王結局夜-女王終極直播」活動，佘詩曼與眾演員站在台上。主持人問佘詩曼會否添食，佘詩曼將問題拋給監製關文深，監製則稱要問總經理曾志偉。此時佘詩曼不顧長裙的不方便，快速行落台迎請曾志偉上台，陪伴曾志偉到台中間，企回原位後才撥裙子整理，曾志偉說話時全程微笑傾聽，而其他演員則只站在台上企定定，反差甚大。

佘詩曼好靚。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼出席TVB劇集《新聞女王》慶功宴。（陳順禎攝）

佘詩曼此舉動獲網民大讚好識做人。佘詩曼人紅有原因，除了有實力外，早已被多位前輩盛讚人品好。苑瓊丹曾大讚佘詩曼拍劇做足功課，又曾打金鏈賀幕後工作人員退休；梁思浩也曾讚每年生日，佘詩曼都是首位向他說生日快樂的圈中人，又爆佘詩曼曾為周家怡找工作機會。康華出歌時，佘詩曼出錢又出力幫對方，並被爆對片場所有人都親切以待。此外，文頌嫻早年傳出財困時有指是佘詩曼出手相救；TVB小花倪嘉雯曾表示感恩得佘詩曼照顧。

佘詩曼被問有冇續集。（小紅書）

佘詩曼將個波拋畀監製。（小紅書）

監製稱要問曾志偉，佘詩曼即落台請曾志偉上台。（小紅書）

不顧穿長裙不方便。（小紅書）

好識做人。（小紅書）

微笑聽曾志偉說話。（小紅書）

獲網民大讚識做人。（小紅書）

佘詩曼好靚。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼愛曬靚膊靚鎖骨。（IG：@charmaine_sheh）