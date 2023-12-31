羅啟豪處男騷靠送飛？　坦言只係派畀親朋好友：VIP飛一開就賣晒

「英國豪」羅啟豪日前開辦首個個人演唱會《與羅啟豪之冬日約會 Winter Rendezvous with Ramon》，門票分為$580、$880及$2,800VIP套票，$2,800VIP套票價錢的確令人嚇一跳，不過40個名額開賣時就隨即被一掃而空。



「英國豪」羅啟豪出席梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會大唱金曲。（葉志明 攝）

日前（30/12）羅啟豪出席梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會大唱金曲，他接受《香港01》訪問時表示，雖然沒有親身欣賞過梅姐在舞台上的風采，卻對她的歌曲耳熟能詳。他說：「佢係我最大偶像嚟，我啲屋企人都好鍾意聽佢啲歌，我由細聽到大，都好鍾意好鍾意佢。」

「英國豪」羅啟豪出席梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會大唱金曲。（葉志明 攝）

羅啟豪早前的個人演唱會，有傳聞指門票賣不完，所以需要送免費飛。他接受訪問時也回應：「之前啲VIP飛一開賣就賣晒，之後其價位啲飛都慢慢一路賣緊，始終都會有啲飛派畀親戚朋友，或者啲前輩，一啲我想邀請嚟睇嘅人，但係最終都滿座。我都慶幸短短出道8個月都有咁多人願意嚟支持我。」即係只是派給邀請去睇的朋友？他回答：「係冇錯。」

「英國豪」羅啟豪、丁文俊出席梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會大唱金曲。（葉志明 攝）

至於會否再開演唱會？羅啟豪回答要等公司安排，他表示在這次音樂會中，唱了即將推出的個人歌曲《相信相信》，大家的反應都很好。