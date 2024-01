61歲在去年7月剛結婚的奧斯卡影后楊紫瓊,今日(2日)在社交平台突然曬出嬰兒的腳丫照,並寫下:「2024年第一天的小奇蹟,我們真的太幸福了,無法言喻我為這個禮物感到多麼高興。」讓不少網民都震驚,以為楊紫瓊要做媽媽了。

楊紫瓊在IG公布喜訊,但未有公開BB父母身份,難怪引網民猜測。(網上截圖)

楊紫瓊剛剛在社交平台發文:「Thank you darling Nicolas and Darina for making us the happiest and proudest Grandparents!! Welcome baby Maxime(謝謝親愛的尼古拉斯和達琳娜讓我們成為最快樂和最驕傲的祖父母!! 歡迎寶貝 Maxime。)」原來網民都猜錯了,楊紫瓊並不是榮升做母親,楊紫瓊亦上載了與老公的合照宣布榮升祖母,非常值得高興。

原來係楊紫瓊女女生咗小朋友。(ig@michelleyeoh_official)