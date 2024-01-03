妳不是她︱羅蘭胡楓演活「甜蜜遲暮戀」　對望派心心似足熱戀情侶

由丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）擔正的新劇《妳不是她》，昨晚（2日）一集，「最年長螢幕 CP」羅蘭＋胡楓擔正的「遲暮戀」正式上演，甜度爆燈！劇情講述阿信（丁子朗丁丁飾）嫲嫲月英（羅蘭飾），因在老人院亂放紙飛機，引來院長（張本立飾）及院友家屬投訴。阿信女友夏莉（馮盈盈飾）介入事件後，發現嫲嫲並非亂拋垃圾，只是將紙飛機當作情書並誓要送到愛人琛伯（胡楓修哥飾）手上。



羅蘭姐同修哥胡楓勁精靈。

羅蘭姐同修哥胡楓劇中勁SWEET。

為了向琛伯示愛，嫲嫲還經常夜探琛伯，事件惹來琛伯新抱黃太（姚瑩瑩飾）不滿，與丈夫（鄭啟泰飾）極力阻止嫲嫲接近琛伯，因而與夏莉爆發衝突…最終因為琛伯開口承認「我想同月英去拍拖」，兩老終能如願拍拖，並在阿信及夏莉帶領下「著靚靚」夜遊香港，除了遊電車河，還於海旁浪漫共舞…搞笑的是，為免招惹無謂事端，月英及琛伯選擇「地下情」，人前扮唔熟的二人不時在院舍低調送心心兼「眉目傳情」，可愛到不得了！

羅蘭表情包連環圖： 慈祥的月英

羅蘭表情包連環圖： 扁嘴的月英

羅蘭表情包連環圖： 寫情信中的月英

羅蘭表情包連環圖：真的戀愛了的月英

修哥與羅蘭雖已年屆91歲及89歲，但二人寶刀未老，對白、表情、動作全線到位；這邊廂羅蘭發功大晒「表情包」，一口氣展現了慈祥、精靈、任性、扭計、看透世情、嬌俏、期待及勇敢追愛等多種不同情緒；那邊廂修哥打扮後依然風度翩翩、瀟灑有型之餘，發火時更仍舊中氣十足，氣勢逼人！

二人最終能夠心意相通，全靠呢個video call！ 月英：「你想唔想拍拖呀？」琛伯：「我想同月英去拍拖！」

羅蘭姐扮靚靚後神采飛揚。

修哥胡楓唔單止依然瀟灑有型，表情仲要鬼咁精靈多變。

現實生活中同樣儼如糖黐豆的修哥及羅蘭姐，劇中的甜蜜對望十足十時下熱戀情侶。談到修哥與羅蘭的「遲暮戀」，監製April坦言角色是為二人度身訂造，並以「追求愛情大歷險」七個字打動二人答應演出：「我哋度劇本嗰陣已經鎖定兩位前輩，當時我用追求愛情大歷險嘅主題嚟打動佢哋，聽完故仔後佢哋都相當開心同興奮。」April又指，遊電車河拍拖一幕更是修哥昔日拍拖時的親身經歷。

隔住個mon都feel到好冧。

海旁甜蜜共舞。

劇中與羅蘭修哥勁多對手戲的盈盈，大讚兩老Nice又親切：「我哋喺現場睇嘅時候，已經覺得佢哋兩個演繹得好有CP感，呢集我都有睇番，修哥同羅蘭姐真係演得好浪漫，我都睇到好冧。」盈盈還大搞食字gag笑言修哥與羅蘭姐戲內戲外一樣咁「Sweet」：「佢哋私下都好鍾意食甜品架。」

兩老低調送心心好鬼馬。