妳不是她｜丁子朗商演被指係豬頭骨 高EQ回應我係啱啱起步嘅新人

26歲的TVB上位小生丁子朗夥拍馮盈盈、黃庭鋒等人拍攝的愛情小品《妳不是她》，今日（3日）於尖沙咀街頭進行宣傳活動。對於最近一打開電視就會見到丁子朗，大家都開始習慣。早前他回內地為節目《亞洲超星團》進行拍攝，期間他更要出席商演活動，但因為天氣問題他曾一度需要離開大隊，在蘇州公路中心自己截車去最近的高鐵站，經歷13小時後，他終於到達武漢。

丁子朗及馮盈盈出席《妳不是她》宣傳活動。（葉志明 攝）

當他到逹武漢出席商演時，同行的還有馬國明、胡鴻鈞及孔德賢，有指他在內地人氣𣎴及馬國明及胡鴻鈞，沒有人認識他，以致被稱「豬頭骨」。他接受《香港01》訪問時則表示：「係一個幾好嘅機會，坦白講我依家係內地同香港都係啱啱起步嘅新人，都係畀觀眾認識緊同熟習緊嘅階段，所以有呢個機會去唔同地方做嘢已經好感恩。」他又說希望自己再做好一點，可以令更多人看見他，這一點虛心認真難得。

丁子朗超高EQ回應一眾負評。（葉志明 攝）

除此之外，丁子朗亦被網民指他沒有「主角臉」，他則表示：「主唔主角臉唔係睇個樣，而係關個戲事，可能我演技嘅層次未到，但對於我嚟講係一個好好嘅機會去學習。」他面對著不同的批評都能用超高EQ去回應，更會不停虛心接受意見。

丁子朗唔覺得商演自己係「豬頭骨」。（葉志明 攝）