頂流視后示範咩叫紅到極致　竟當一眾花旦係助手打雜盡顯霸氣

2023年無綫台慶重頭劇《新聞女王》播出時掀起了一股追劇熱潮，劇中幾位主角包括佘詩曼 （阿佘）、馬國明以及李施嬅等大鬥演技，加上題材新穎，劇情節奏明快，大受歡迎。飾演Man姐文慧心的佘詩曼，性格霸氣，聰明機智且擁有強大的氣場，還集集爆金句，成為了劇迷的焦點，令她再次人氣爆升。即使劇集播完後，這股Man姐熱仍未曾減退，無論在香港或是內地均人氣高企，佘詩曼更成為今年視后的大熱人選。

阿佘憑劇集再次人氣急升。(ig圖片)

早前佘詩曼在完成工作後，即趕往她的好姊妹家中一起歡度聖誕佳節，阿佘相約了她的七魔女閨密包括文頌嫻、姚樂怡、周家蔚、湯盈盈以及鍾麗淇等好友齊齊開party，在平安夜當晚倒數迎聖誕。佘詩曼還爭取時間，趁機拍了一個賀年視頻，為內地網民送上新年祝福。文頌嫻就把她們幫佘詩曼拍攝這條視頻的幕後花絮片放到社交網上分享，並留言寫道：「Man姐只是示範一次，什麼叫『紅到極致』」。

佘詩曼飾演的Man姐一角成為熱話。(ig圖片)

片中可見，阿佘的一班好姊妹及好友都化身成她的跟班小助手，幫她打燈、拍片，收音，拿道具，拿貓紙等，總動員為她出力，彷彿圍住她轉似的。網民都紛紛留言表示羨慕她們的姊妹情，又笑指：「成班姊妹出動，唔紅都唔得」、「Man姐排場好大，一群女明星幫她打燈、收音、拿道具」、「犀利，啲助手全部係阿姐」、「豪華幕後團隊」、「製作單位粒粒都係星」。

《新聞女王》播出後佘詩曼劇中一舉一動都成焦點，Man姐衣著配搭惹關注。

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