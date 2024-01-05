64歲何家勁與學生自拍竟提出6字要求　被質疑禿頭自信回應型到裂

剛踏入64歲、有「最帥展昭」之稱的何家勁，自淡出幕前後，便全副精力經營他的健康食品生意「勁家莊」，並且做得有聲有色，盛傳他現時身家已過億。何家勁事事親力親為，更親自做埋「生招牌」，開設社交平台為健康食品宣傳外，又會開直播與網民傾下偈，兼分享日常趣事，吸引不少網民關注，成功轉型做KOL。

何家勁有「最帥展昭」之稱。（劇照）

就算現時60多歲，仍保養得非常好。（微博圖片）

日前，何家勁在社交平台分享了一段短片，從片中可見，一班學生到「勁家莊」公司參觀，作為老闆的何家勁，不但沒有端起「老闆款」，還跟學生打成一片。期間有學生找何家勁自拍合照，何家勁當然沒有托手踭，但他非常搞笑，提出這個要求：「不要美顏了啊！」該位男學生笑言：「長這麼帥怎麼能用美顏呢？」何家勁搞笑回應：「對啊，我怕你要啊！」之後旁邊有另一位同學仔向何家勁大笠高帽：「他美顏還沒你帥了。」逗得何家勁非常開心，稱讚這位同學仔說大實話。

有學生想與何家勁自拍，何家勁搞笑叫對方不要開美顏。（小紅書截圖）

何家勁與學生開心自拍。（小紅書截圖）

這位同學仔逗得何家勁十分開心。（小紅書截圖）

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而眾所週知，何家勁不但保持一副Fit爆Body，而且駐顏有術，雖然已64歲，但保養極好如40出頭。不過卻有網民在直播中質疑何家勁因為禿頭所以經常戴帽，何家勁即時在鏡頭前把帽子除下，以髮量說話，並扮作激動回應：「真的托您的福，還真的算不錯啊，還行，所以很多朋友就說，勁哥你老載帽子，是不是禿頭了？真的就禿你個頭啊禿！」網民紛紛留言：「還很茂密，像30歲」、「這髮量同年齡段，傲視群雄了」。

有網民質疑何家勁因為禿頭所以經常戴帽。（小紅書截圖）

何家勁即時在鏡頭前抱帽子除下，以髮量說話。（小紅書截圖）

力證沒有禿頭。（小紅書截圖）

髮靚獲網民認證。（小紅書截圖）