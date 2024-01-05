柳俊江燒炭亡｜三年離婚被前妻影射博同情 隔空回應被挑釁再放閃

無綫前新聞主播柳俊江今日（1月5日）下午燒炭自殺身亡，終年42歲。他的自殺消息傳出後，震驚傳媒和娛樂圈。因為他在TVB工作時已是人氣主播，近年轉戰網絡成為KOL亦有很多粉絲。柳俊江不單工作上受到大家注意，他的感情生活也曾被廣泛報道過。

柳俊江和前妻雷康怡（Florence）在三年前（2020年）離婚結束10年婚姻，之後Florence於她的網誌發文交代自己近況，這是她在離婚近兩年後首次發聲。然而她該篇長文的字裡行間卻疑似含沙射影講前夫。

Florence寫道：「無病呻吟的說話我不懂說，亦不懂像別人大做文章，含沙射影塑造自己成新一代王傑『可以笑的話不會哭』博同情又繼續覓食。兩年來我一句都沒有說，大前提是我不想影響孩子生活，大人的世界很複雜，感情是雙方的，我承認各自各都有不足的問題，價值觀不同亦很難繼續相處下去。曾幾何時，我以為自己有一份兒在鎂光燈的花花世界下，理應會感到幸福，但事實並非如此。一對有名無實的夫妻，對我來說，惹來再多艷羨的目光，亦無意義。」她當時是首次公開承認已離婚，且疑似暗示已有新戀情。

柳俊江與前妻雷康怡於2020年結束10年夫妻情。（柳俊江Instagram圖片）

而在有關報道出街後，柳俊江亦疑似隔空回應前妻，他於IG post了幾張他練跑時的照片，並發文講他跑步的情況，但當中有幾句卻似有弦外之音：「這一次全個運動場都看得清清楚楚，到底是誰是快腳誰是慢腳？是誰挑釁在先？是誰在一眾高手前面班門弄斧？一時之間，未跑夠十隻，柳仔已經扯晒大氣，完全是站不住腳。」不禁令人聯想他是否在講前妻Florence。

柳俊江公開認愛新歡Grace。（柳俊江IG）

柳俊江於2020年9月涉打老婆Florence的男友人被捕，其後爆出原來他與太太鬧婚變分居。事件爆出後，他刪除與Florence的合照，並於當年10月在Facebook發表離婚宣言，默認與太太結束10年婚姻關係，有傳兩人婚姻破裂是因為女方出軌。2021年柳俊江走出離婚陰霾，於10月在IG post了一張與新歡Grace的合照，公開放閃宣布有新戀情。

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