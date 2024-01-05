孫燕姿醫生妹妹突宣布斷絕姊妹關係　生日前發文：在陰影活了20年

新加坡實力派歌后孫燕姿自2011年結婚後，逐步減少幕前工作，專心照顧家庭。今日（5日）孫燕姿妹妹孫燕美突然在微博發文表示自己活在陰影下20多年，現在只想找個釋放：「我只想說我跟某某人從此不再是姐妹關係」，雖然未有指名道姓，但似乎在暗指與孫燕姿斷絕姊妹關係。

新加坡實力派歌后孫燕姿。（Facebook@孫燕姿）

慶祝生日。（Facebook@孫燕姿）

孫燕美與孫燕姿相差6歲，是新加坡國立大學醫學碩士，現時在新加坡擔任醫生，因兩姊妹樣貌相似，經常被認錯。孫燕美在自己生日前一日突然發文，坦言自2019年與某人的關係就已經很淡，過去三年嘗試溝通，但她自言已經累了：「從今天起只是想說的是，我在陰影活了20+年，過去不容易，到了現在今天起只想找個釋放。以不是名人，但之前活的好像也不是私人的身份，我只想說我跟某某人從此不再是姐妹關係。」她還表示不想捲入粉絲的議論、各種揣測，稱每個人都不容易，她只想平靜過生活：「前半生不容易，後半生請你允許我為自己的生活有所個人權利、定義自己。」

兩姊妹樣貌相似。（微博@孫燕姿）

相差6歲。（微博@孫燕姿）

最後孫燕美寫道：「這40來年如果我以妹妹的身份做的不妥，我為此道歉。對於我的傷害（無）論有意或無意，我也希望有一天傷害我的人能夠從中學習，也找到平靜。那最後誠心對理解我的人表示一萬個感激。祝你們每個人在這一年真實地對待自己，也祝生活圓滿、幸福。」對於有孫燕姿的粉絲勸她刪除帖文，她就回覆：「某某人如果停止她小動作，我就停止。」

孫燕美在生日前一日突然發文。（微博截圖）