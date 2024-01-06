樂壇巨星街坊茶檔被偶遇令粉絲勁驚喜　一舉動證真貼地親民唔係扮

歌神陳奕迅 (Eason) 雖然貴為巨星，但他私底下的生活卻十分貼地，經常出入一些平民街坊小店醫肚用餐，不少網民都曾野生捕獲他。陳奕迅由去年開始舉行的《 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》由2023年一直跨年到2024年，已先後在多地開騷，日前就展開了廣州站的巡唱。而在每一站的演唱會結束後，他都會返港休息叉電，最近又有網民在一家茶記偶遇他。

陳奕迅舉行了跨年巡迴演唱會（資料圖片）

有家估計是陳奕迅經常光顧，於大坑一間茶檔的老闆就於社交網上分享了其中一位客人在茶檔偶遇陳奕迅的合照，並留言寫道：「終於俾佢等到👍🏼」博主表示該名與Eason合照的客人，是多年前從國內到香港讀書，他每個星期都會光顧這家茶檔。未知他是否一直渴望可以在該處偶遇陳奕迅，所以茶檔老闆以「終於俾佢等到」來形容那名男生與Eason的合照。相中可見陳奕迅打扮得極之樸素，就似普通街坊一樣。陳奕迅與粉絲兩人都笑得好燦爛，他甚至笑得粉絲還要開心，更雙手搭着粉絲的膊頭，顯得極之親切又熱情，惹來一眾網民的羨慕，大讚他：「真親民唔係扮」。

陳奕迅不時會被偶遇。（陳順禎 攝）

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