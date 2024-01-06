無綫最強Body花旦精選20問題玩你問我答　竟有逾7000網民想知呢樣

娛樂圈中有不少女星擁有極品級的身材，她們都是樣靚身材正一族，是不少男士心目中的女神，而無綫一線花旦、現年36歲的高海寧（高Ling）便是其中一位。高海寧出名擁有豐滿身材，該肥的地方肥，該瘦的地方瘦，真是男生傾慕，女生羨慕。她當年參選港姐時已十分之突出，經常成為大眾的焦點。難得的是她也相當大方，毫不吝嗇她的天賦本錢，不時會以性感打扮示人，IG上亦有不少福利美照。近年高Ling憑着內地劇《三十而已》以及剛剛熱播完的劇集《新聞女王》令人氣再創高峰。日前她就於抖音拍片預告要跟粉絲和網民互動，大玩你問我答，為大家揭開真實一面。

高海寧不介意性感示人。（IG@sammkoling）

片中高海寧穿上黑色低胸連體褲晚裝大騷她的完美火辣身材，前凸後翹極之性感誘人，她的白滑玉背擁有緊緻結實的線條，一看就知除了天賦本錢之外，後天的努力也沒有少。高Ling留言寫道：「Ling寶們，請發問！我會精選20條問題拍視頻回答大家！」誠邀粉絲和網民在評論區向她發問問題。當中最多人想知道的一個問題竟然是：「姐姐，有沒有人說過你好像loopy (卡通人物)？超可愛！」此問題暫時獲逾7000個讚。而第二個最多人讚的問題就是：「想知道姐姐怎麼樣身材管理的？感覺自己有點身材焦慮了。」收獲近3000個讚。其實高Ling早前在公開活動中也扮過loopy的表情包，展現出cute爆一面。

高海寧身材Fit爆。（IG：@sammkoling）

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