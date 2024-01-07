TVB視后閃現成都街頭Busking　全程唱得投入引人圍觀竟冇人認出

胡杏兒在上個月與「胡說八道會」成員李施嬅、黃智雯、姚子羚、胡定欣到美國舉行《胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會》，吸引大批粉絲到場支持，人氣強勁！完成演唱會後，胡杏兒亦馬不停蹄繼續工作，先是在澳門參加《大灣區2024新年音樂會》，與鄭希怡登台獻唱，日前她又飛到成都出席活動，她更趁着工作空檔，在街頭Busking！

美國開騷。（IG@myoliemyolie）

到澳門參加《大灣區2024新年音樂會》。（微博@胡杏兒）

日前又飛到成都出席活動。（微博@胡杏兒）

胡杏兒上載了一段影片，並寫道：「在成都街頭吃飽了遛達遛達，聽到小哥哥唱得這麼好，我的興致也來了。」片中所見，身穿米色大褸的胡杏兒，戴着口罩，拿着電話一邊睇歌詞一邊獻唱林俊傑的《她說》，而她身邊就有一位男士彈結他伴奏，胡杏兒全程唱得非常投入，歌聲動人，吸引十幾位路人圍觀，當中更有人揸機拍攝。

在成都街頭Busking。（影片截圖）

唱得非常投入。（影片截圖）

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唱完之後，伴奏的男士都大讚胡杏兒唱得非常好：「唱得好好，太厲害了吧！你是專業的呀！」而胡杏兒就謙虛地答道：「沒有沒有，我不專業，唱得不好，見諒見諒。」最後更為對方加油打氣。不過由於胡杏兒打扮非常低調，圍觀的路人似乎未有認出她，但短片上載後，網民都紛紛留言大讚：「姐姐好接底氣，唱得真好」、「好聽好聽」，亦有人表示非常驚喜：「我要是路過也想像不到明星會在大馬路清唱」、「吉他小胖都不知道是胡杏兒吧多榮幸啊」。

伴奏的男士都大讚胡杏兒唱得非常好。（影片截圖）

最後胡杏兒亦不忘為對方加油打氣。（影片截圖）