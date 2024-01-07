新聞女王｜佘詩曼10間香港食肆心水推介　由Fine Dining到大排檔

佘詩曼之前曾在接受《香港01》訪問時自爆很愛打邊爐，不單一年四季都打邊爐，更可以每星期打兩次邊爐。除了打邊爐以外，佘詩曼亦很愛各種美食，試過好食的還會在自己的社交平台上分享。而佘詩曼所介紹的美食有各國不同料理，價錢亦豐儉由人，不但適合香港人，遊客來港亦可以跟着去食足幾日，不用來港半日就急急腳走這麼匆忙。以下就來看看佘詩曼推介的美食：

１· 港式火鍋天花板：街頭火鍋

佘詩曼之前在《香港01》已經介紹過這間「街頭火鍋」，她還形容它是「港式火鍋天花板」。這間火鍋不但佘詩曼喜歡，周杰倫、林俊傑、周興哲、容祖兒都愛去，陳奕迅，五月天開演唱會時，更在此辦慶功宴。佘詩曼推介這裏的牛展，說「簡直一絕，爽口彈牙」。

陳奕迅在演唱會後和同事去街頭火鍋慶功。（熒幕截圖）

周杰倫全黑打扮去扛邊爐都被粉絲認出。（熒幕截圖）

２· 濃湯拉麵：Maru De Sankaku

佘詩曼說自己重口味，喜歡濃湯配拉麵，所以愛「鯛魚白湯拉麵」，她說用此店的柚子醬混合拉麵一起吃，別有一番風味。

３· 忍不住要點多餸：華記潮洲滷水車仔麵

來到這裏，「眼闊肚窄」的佘詩曼都忍不住要點八個餸，她所點的就是：豬手、雞翼、牛筋、蘿蔔、豆卜、豬大腸、豬粉腸和豬皮，不過為了keep fit，佘詩曼是淨餸沒有食麵。

４· 秘製辣椒油：長發麵家

佘詩曼最愛這裏的「魚蛋+魚片頭河粉」，但她的版本就要「多蔥」，她說加上店家的秘製的辣椒油，就等於是：完美組合！

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５· 香港最好味越南牛河：Viet

佘詩曼說這間店是香港最好味的越南牛河，用的牛肉質素高，湯又好味。有人形容試過他們的湯後，就會念念不忘。

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６· 創意手工意大利粉：Dough Kitchen

這間小店主打手工意大利粉和薄餅，全部即叫即做，每天都會供應5款以時令食材炮製的意粉，不單款式有創意，而且用料中不少都是期間限定。

７· 大眾化日式餐廳：日本清酒藏所by sake san

價錢大眾化的日式料理，有套餐，放題和多種清酒供應，佘詩曼說這是她經常去的日料飯堂，大家下次去可能會和她偶遇。

８· 名人至愛：Palco Ristorante

在香港開業已經14年的意大利餐廳，一向受名人明星追捧，提供精緻的新派意大利菜。位於尖沙咀海旁的此店，景色也是一大賣點。

９· 令人驚喜：意大利餐廳Estro

正所謂「不時不食」，這間意大利餐廳主力以當季食材入饌，為香港人帶來現代拿坡里風味的高級意大利菜。

１0 · 一座難求：日本壽司Sushi Mori

由香港壽司界的傳奇人物森智昭主理，搬過不同地方，食材新鮮讓很多粉絲多年來都一直追隨，連佘詩曼都說不容易訂到位。